فوائد المشروم.. لو عرفتها هتاكله كل يوم

المشروم من الأطعمة متعددة الفوائد الصحية، التى إذا عرفها الإنسان جعله ضمن نظامه الغذائى اليومى إن استطاع، فالمشروم يحتوى على البروتينات والفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة.

وأوضح تقرير نشره مؤخرا الموقع الهندى "بولد سكاى"، العديد من الفوائد الصحية لإدراج المشروم ضمن النظام الغذائى اليومى للفرد، منها قدرته على مد الجسم بكثير من العناصر الغذائية المهمة كالسيلينيوم وفيتامين ب والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، وعناصر أخرى تمنع كثير من الأمراض.

وأشار التقرير إلى أن المشروم مصدر غنى بفيتامين د، ويحتوى على مضادات الأكسدة التى تساعد على منع ضرر الجذور الحرة على خلايا الجسم، وتقاوم الإصابة بأمراض القلب والسرطان والزهايمر.

كما يحتوى المشروم على كميات كبيرة من الفيتامينات التى يحتاجها الجسم خاصة فيتامين ب، الذى يحسن عملية التمثيل الغذائى وإنتاج الطاقة فى الجسم.

ويساعد المشروم فى تعزيز الجهاز المناعى من خلال زيادة إنتاج البروتينات المضادة للفيروسات، التى تعمل على إصلاح وحماية أنسجة الجسم، كما يعتبر المشروم مصدرا جيدا للحديد المسئول عن إنتاج بروتين الهيموجلوبين فى الدم ووجود الأكسجين بخلايا الدم الحمراء.

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