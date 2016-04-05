أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

فوائد المشروم.. لو عرفتها هتاكله كل يوم

Google+ Print
فوائد المشروم.. لو عرفتها هتاكله كل يوم فوائد المشروم.. لو عرفتها هتاكله كل يوم
المشروم من الأطعمة متعددة الفوائد الصحية، التى إذا عرفها الإنسان جعله ضمن نظامه الغذائى اليومى إن استطاع، فالمشروم يحتوى على البروتينات والفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة.

وأوضح تقرير نشره مؤخرا الموقع الهندى "بولد سكاى"، العديد من الفوائد الصحية لإدراج المشروم ضمن النظام الغذائى اليومى للفرد، منها قدرته على مد الجسم بكثير من العناصر الغذائية المهمة كالسيلينيوم وفيتامين ب والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، وعناصر أخرى تمنع كثير من الأمراض.

وأشار التقرير إلى أن المشروم مصدر غنى بفيتامين د، ويحتوى على مضادات الأكسدة التى تساعد على منع ضرر الجذور الحرة على خلايا الجسم، وتقاوم الإصابة بأمراض القلب والسرطان والزهايمر.

كما يحتوى المشروم على كميات كبيرة من الفيتامينات التى يحتاجها الجسم خاصة فيتامين ب، الذى يحسن عملية التمثيل الغذائى وإنتاج الطاقة فى الجسم.

ويساعد المشروم فى تعزيز الجهاز المناعى من خلال زيادة إنتاج البروتينات المضادة للفيروسات، التى تعمل على إصلاح وحماية أنسجة الجسم، كما يعتبر المشروم مصدرا جيدا للحديد المسئول عن إنتاج بروتين الهيموجلوبين فى الدم ووجود الأكسجين بخلايا الدم الحمراء.


>- يحمى المخ والجهاز العصبى..4 أسباب تجعل "المشروم" ضيفا دائما على مائدتك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365