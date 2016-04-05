6 نصائح لحمايتك من حساسية الأسنان.. تعرف عليها وتخلص من الألم

عند تناولك بعض الأطعمة أو المشروبات وملامستها لأسنانك تشعر بالألم الشديد فى بعض الأحيان، ويكون ذلك نتيجة للحساسية بسبب تلف فى مينا الأسنان لأى سبب. وفى السياق قدم الموقع الهندى "بولد سكاى" فى تقرير نشره مؤخرا بعض النصائح للحد من حساسية الأسنان، تشمل:

1- تجنب الأطعمة والمشروبات الحمضية، لأنها تهاجم مينا الأسنان ومنها المخللات وبعض عصائر الفاكهة، وغيرها من الأطعمة والمشروبات الحمضية التى تسبب ألما فى الأسنان .

2- الجز على الأسنان: واحدة من أخطر الأسباب التى تضر بمينا الأسنان، فإذا كنت تعانى من هذه العادة أثناء النوم فعليك بزيارة طبيب الأسنان وتلقى العلاج المناسب.

3- استخدام معجون الأسنان المخصص للحساسية، فهو على الرغم من أنه لا يحل المشكلة فورا إلا أنه يساعد فى تخفيف الألم.

4- تجنب التدخين والكافيين والكحول والعادات الأخرى التى تفسد صحة الفم والأسنان.

5- نظف أسنانك يوميا لمدة دقيقتين على الأقل باستخدام فرشاة ناعمة، ويكون التنظيف بلطف.

6- إذا كنت تعانى من مشكلة انحسار اللثة الجأ لطبيب الأسنان وتلقى علاجا بسيطا.

وصفات تبييض الأسنان الطبيعية تؤدى إلى تآكلها

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الجز على الأسنان يؤدى إلى تلفها وتآكلها

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