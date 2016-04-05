اليوم..انطلاق مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح المعاصر

ينظم مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح المعاصر في دورته الثانية اليوم الثلاثاء حى 10 ابريل 2016.

ويقام المهرجان برعاية هيئة تنشيط السياحة وبالتعاون مع السفارة البولندية ومعهد جوته ومركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية ومؤسسة المدينة للفنون الأدائية والرقمية ومركز ريزودانس. وتقام العروض المسرحية في مسارح مكتبة الإسكندرية ومركز الجزويت الثقافي.

يضم المهرجان هذا العام أحد عشر عرضاَ مسرحياً وهم: العرض الراقص "البصاصين" تصميم واخراج مناضل عنتر، فرقة الرقص المسرحي الحدي، مصر. العرض المسرحي "المغنية الصلعاء"، تأليف يوجين يونسكو، اخراج فياسلاف سامبرش، مسرح يوجين يونسكو، مولدوفا. مسرح عرائس "موليير"، اخراج نيفيل ترانسر، مسرح التحريك في بوسنان، بولندا. العرض المسرحي" اوه، فريدا "، اخراج ابيشكا ديشموخ، ايبا للتصميم والتخطيط، الهند. العرض المسرحي "ليس الا"، اخراج انتصار عيساوي ناجي، شركة شرق للإنتاج والتوزيع، تونس. العرض المسرحي "نساء شكسبير"، اخراج محمد الطايع، كتابة سامح عثمان، جماعة تمرد، مصر. العرض المسرحي "كرنفال الحيوانات"، تصميم واخراج انيسة عباس، السويد. العرض المسرحي "عُقَد – قواعد السعادة الحزينة"، اخراج اليسا ماري لوكافيك، ايطاليا/ كولومبيا. العرض الراقص "هنا وهناك"، تصميم و اخراج جوليا ماريا كوش، المانيا.

>العرض المسرحي "روح"، دراماتورج ياسر أبو العنين عن الزهرة والتاج ( ج. ب. بريستلي )، اخراج باسم قناوي، مسرح الطليعة، البت الفني للمسرح، مصر. والعرض المسرحي جميلة، تأليف واخراج مروة رضوان، مسرح الغد، البيت الفني للمسرح.

يتضمن مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح المعاصر أيضًا ورشتي عمل كفعاليات مصاحبة للمهرجان وهم ورشة فيديو للمدرب جوليان ماير من بلجيكا، وورشة رقص معاصر للمدربة جوليا ماريا كوخ من المانيا.

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