"الزراعة" توفر 628 ألف طن أسمدة صيفية تغطى احتياجات 24.5% لـ4.3مليون فدان

كشف آخر تقرير رسمى لشئون مديريات الزراعة بوزارة الزراعة، بشأن توفير المقررات السمادية للمحاصيل الصيفية "الذرة– القطن– الأرز– قصب السكر"، توافر 628 ألف طن أسمدة بالمخازن تُوزع حاليا على المزارعين، وتغطى احتياجات 24.5% من الزراعات الصيفية، منها توريد 201 ألف و85 طن أسمدة منذ بداية الموسم الصيفى من مصانع الإنتاج السبعة: أبو قير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندرية للأسمدة.

وأكد التقرير الذى حصل لـ"اليوم السابع" على نسخة منه، أنه من ضمن الكميات المتوفرة للزراعات الصيفية، رصيد سابق من أسمدة الموسم الشتوية تبلغ 427 ألف طن، مضيفا أن إجمالى الحصة المقرر توريدها من المصانع الحكومية شهريًا تصل إلى 28 ألف طن من الأسمدة، لكل من مصانع الإسكندرية وحلوان وموبكو، و56 ألف طن من المصرية للأسمدة، و131 ألف طن هى حصة مصنع أبوقير للأسمدة، إحدى المصانع الحكومية، مقابل 46 ألف طن من مصنع الدلتا للأسمدة الحكومى.

وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة، تواصل صرف حصص السماد لمزارعى الموسم الصيفى الجديد لزراعات الذرة، والقطن، والأرز، وقصب السكر، لمساحات تقترب من 4.3 مليون فدان، والتنسيق مع الشركات المنتجة للالتزام بالحصص المقررة، بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة على الجمعيات بالمحافظات، لصرف حصص السماد بالمعاينة على الطبيعة، بعد الاتفاق مع الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير متطلبات السوق المحلى، ومراجعة حصص الشركات، وتحديد الكميات الجديدة، التى سيتم تسلمها من كل شركة لطرحها للتوزيع.

وأشار التقرير، إلى وجود خطة رقابية للسيطرة على تجارة السوق السوداء للأسمدة المدعمة بمحافظات الجمهورية، واستبعاد جميع الأراضى الزراعية المتعدى عليها، والحيازات الوهمية، والأراضى التى دخلت "كردون مبان" من صرف مستلزمات الإنتاج، خاصة المقررات السمادية لتغطية احتياجات الزراعات الصيفية، ووضع ضوابط لتوزيع مقررات الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة للسيطرة على مافيا تجارة الأسمدة المدعمة.

"الزراعة" تعتمد ضوابط جديدة لتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية