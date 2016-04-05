اليوم.. استئناف محاكمة 9 من الإخوان بسوهاج متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية

تستأنف اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات سوهاج محاكمة 9 من عناصر الاخوان ومقيمين بدائرة قسم ثان سوهاج لاتهامهم متهمين بالانضمام إلى جماعة ارهابية وذلك لسماع مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز، بامانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2015 بدائرة قسم ثانى سوهاج عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.

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