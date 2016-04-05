اليوم.. استئناف محاكمة "بديع" و104 أخرين بأحداث عنف الإسماعيلية

تستئانف اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة "محمد بديع" مرشد جماعة الإخوان و104 متهمًا أخرين بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ " أحداث الإسماعيلية، وتستمع المحكمة سماع لمرافعة دفاع المتهمين.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسى وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .

وأحالت النيابة المتهمين، إلى محكمة الجنايات،ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

- شاهد نفى بـ"أحداث عنف الإسماعيلية": أنا والمتهم كنا فى الجيزة لتوريد "بيض"