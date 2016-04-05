مكتبة الإسكندرية: ترميم 5 مخطوطات بيزنطية نادرة وتسليمها إلى الكنيسة

قال الدكتور محمد سليمان، مدير متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، إن معمل الترميم التابع للمتحف، سيسلم الكنيسة الأرثوذكسية، دفعة جديدة من أقدم المخطوطات البيزنطية التى رممها المعمل.

وأشار سليمان، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن تلك هى الدفعة السادسة التى يسلمها المعمل إلى الكنيسة من المشروع، وتحوى 5 مخطوطات من أقدم المخطوطات البيزنطية.

وأكد أن هذا المشروع يُعَد أكبر عملية ترميم لمخطوطات بيزنطية بالتعاون مع الكاتدرائية الأرثوذكسية بالإسكندرية، بعد توقيع بروتوكول ترميم مخطوطات البطريركية القبطية الأرثوذكسية لترميم 100 مخطوطة نادرة تعود إلى العصر البيزنطى، بتمويل مليون و300 ألف جنيه، وأن الكنيسة اختارت معمل مكتبة الإسكندرية كأفضل جودة فى العمل بين عدد من معامل الترميم فى العالم.

بدأ المشروع فى عام 2011، وانتهى ترميم 25 مخطوطة، وسُلِّمَت للكنيسة فى وقتٍ سابق على دفعات كل 6 أشهر.

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