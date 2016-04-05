اخبار فلسطين الاثنين.. العربى يرحب بتعيين المقرر الأممى الجديد لحقوق الإنسان بفلسطين

ركزت أخبار فلسطين، أمس الاثنين، على العديد من التقارير، ومن ضمن اخبار فلسطين أمس الإثنين رحب الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتعيين الخبير القانونى الكندى ستانلى لينك مقررا خاصا للأمم المتحدة حول "وضع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة" خلفا للسفير مكارم ويبيسونو الأندونيسى الذى قدم استقالته احتجاجا على تعنت مواقف الحكومة الإسرائيلية بتكرار منعه من دخول الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأشاد الأمين العام بجهود السفير ويبيسونو والتزامه التام بمتطلبات مباشرته لمسئولياته. كما أعرب الأمين العام عن تمنياته بأن يتمكن ستانلى لينك من القيام بمهامه على أكمل وجه فى ظل الضغوطات التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى وما ترتكبه من انتهاكات جسيمة، وإصرارها على منع البعثات والشخصيات الدولية المكلفة من المجتمع الدولى من القيام بمهامها والإطلاع على حجم المعاناة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى وجسامة الانتهاكات الإسرائيلية التى توجب التحقيق والمساءلة ونقل الموقف بدقة إلى المنظمات الدولية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

ومن أخبار فلسطين، صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية استقبل اليوم رياض المالكي وزير خارجية فلسطين، حيث تناول اللقاء استعراض الأفكار والمقترحات المطروحة إقليميًا ودوليًا بشأن تفعيل عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير الفلسطينى أحاط وزير الخارجية بالظروف الصعبة التى يمر بها الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال، لاسيما مع استمرار إسرائيل فى سياسة الاستيطان وابتلاع الأراضى الفلسطينية، الأمر الذى يحتم اتخاذ خطوات جادة لمواجهته فى إطار خطة تحرك عربية متكاملة.

كما تمت مناقشة التفاصيل الخاصة بالمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولى للسلام، وتقييم الموقف بشكل عام بشأن الأفكار والمقترحات المطروحة فى هذا الشأن.

وأضاف المستشار أبو زيد، أنه تم الاتفاق خلال لقاء شكرى والمالكى على عقد اجتماع عاجل للجنة إنهاء الاحتلال بجامعة الدول العربية للتحاور حول كل مقترحات التحرك المستقبلية، والخروج برؤية عربية موحدة للخطوات المطلوب اتخاذها لدعم القضية الفلسطينية، وتحريك عملية السلام، ووضع حد لسياسة الاستيطان وتوفير حماية للشعب الفلسطينى تحت الاحتلال.

نبيل العربى يرحب بتعيين المقرر الأممى الجديد لحقوق الإنسان فى فلسطين