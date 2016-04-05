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وزير الأوقاف الصومالى يدعو الشعب إلى "الكف عن الإلحاد"

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وزير الأوقاف الصومالى يدعو الشعب إلى "الكف عن الإلحاد" وزير الأوقاف الصومالى يدعو الشعب إلى "الكف عن الإلحاد"
دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية بجمهورية الصومال الفيدرالية عبد القادر شيخ على إبراهيم، أمس الاثنين، كافة المواطنين الصوماليين إلى طلب الغفران من الله سبحانه وتعالى، والكف عن الذنوب الكبيرة.

وقال عبد القادر شيخ على إبراهيم عقب صلاة الاستسقاء فى مسجد التضامن الإسلامى فى مقديشو وفق مانشره موقع صوت الصومال :" نحن توجهنا إلى الإلحاد والشيوعية خلال السنوات العشرين الماضيه حيث تعرض بلادنا للجفاف والمجاعة". مضيفا إن علينا التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وكان مئات من المصلين فى العاصمة مقديشو شاركوا فى صلاة الاستسقاء والتى أقيمت فى مسجد التضامن الإسلامى قرب مقر مبنى البرلمان الصومالى.

وتشهد بعض محافظات الصومال مجاعة أدت إلى أوضاع معيشية صعبة حيث انخفضت الأشهر الماضية تدفق مياه نهر شبيلى النابع من مرتفعات إيثوبيا، بالإضافة إلى تأخر هطول الأمطار الموسيمة.

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