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نواب "النور" بالإسكندرية يخاطبون رئيس الوزراء ومجلس النواب لحل أزمة الحزام الأخضر

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نواب "النور" بالإسكندرية يخاطبون رئيس الوزراء ومجلس النواب لحل أزمة الحزام الأخضر نواب "النور" بالإسكندرية يخاطبون رئيس الوزراء ومجلس النواب لحل أزمة الحزام الأخضر
خاطب أحمد خليل خيرالله وأحمد الشريف نواب دائرة برج العرب والعامرية بالإسكندرية، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لحل أزمة أهالى الحزام الأخضر غرب الإسكندرية والتى يبلغ عدد سكانها 3 آلاف أسرة مهددة بالتهجير من قبل جهاز برج العرب.

كما ارسل نواب النور شكواهم لعدد من الوزراء منهم الإسكان والتنمية المحلية والتخطيط ورئيس مجلس النواب لحل الأزمة من خلال جميع الجهات المشتركة.

وطالب النواب بضرورة تقنين أوضاعهم وإيقاف الإزالة بالإضافة إلى لجنة استماع مجتمعى من المواطنين للحضور بالمجلس والوزارات للاستماع، وتشكيل لجنة مشتركة من مجلس الوزراء والإسكان والتنمية المحلية والتخطيط والتضامن، مه تواب الدائرة لدراسة الموقف حرصا على سلامة ووحدة الوطن ومراعاه حق الدولة ومنع الاحتقان ورعاية الفقراء ومحدودى الدخل.

وأوضح النواب فى شكواهم أن الاهالى يعيشون فى تلك المنطقة منذ عام 1930 ومنهم من يملك عقود والبعض الآخر لديه ملف فى بجهاز برج العرب، وتشمل المنطقة (الشواعر- سكره- نوراه- ابو غراره – ابو صويلح – يادم- العجنه- العشبيات- الشتور- الشوالحه – حموده- واعر- ابوهديمه- الالحة- مشرى- رواعى- الموالك- المغاوره- البرلسى- حتاوش).

نواب النور بالإسكندرية (1)

نواب النور بالإسكندرية (2)

نواب النور بالإسكندرية (3)

نواب النور بالإسكندرية (4)

نواب النور بالإسكندرية (5)

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