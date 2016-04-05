اليوم.. إجراء اختبارات "birls" الدولية على 7 آلاف تلميذ بالصف الرابع الابتدائى

تجرى وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، اختبارات البيرلز الدولية "birls" على تلاميذ الصف الرابع الابتدائى كأول مرة، ضمن مشاركتها فى دورة 2016.

وقال الدكتور شكرى سيد، عضو المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، إن 7 آلاف و650 تلميذًا من المدارس الحكومية والخاصة يخوضون الامتحانات، من 160 مدرسة فى 25 محافظة، موضّحًا أن اختيار الصف الرابع الابتدائى لتوقيع الاختبارات على طلابه هو أن شرط الاشتراك فى الامتحانات أن يكون الطالب مر عليه 4 سنوات فى الدراسة.

وأشار سيد، إلى أن هذا الاختبار يُعْقَد كل 5 سنوات وتشارك فيه ما يقرب من 100 دولة على المستوى العربى والأوروبى، موضّحًا أنها ليست مسابقة تجرى بين الدول لمعرفة الترتيب، ولكنها دراسة لقياس مستوى الطلاب فى مادة اللغة العربية.

وأكد أن الامتحان فى مادة اللغة العربية، فقط وتكون ورقة الأسئلة والإجابة فى كراسة واحدة تُوَزَّع على الطلاب، وهو بمثابة اختبار لكل تلاميذ الصف الرابع الابتدائى على مستوى الجمهورية، لكون هذا العدد مجرد عينة عشوائية يتم اختيارها.

وأوضح عضو المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، أن الهدف من الدراسة هو معرفة مستوى التعليم فى الدول المشاركة وتطوير النظام التعليمى فيها، واختبار قدرة الطلاب على نمو الفهم وتقييم تحصيلات التلاميذ فى التنوّر القرائى، ودراسة الخبرات والمهارات القرائية التى اكتسبها التلاميذ فى المدرسة.

وأضاف أن الوزارة تدفع 30 ألف دولار مقابل الاشتراك فى تلك الدراسة التى تشرف عليه الهيئة الدولية لقياس الفصل الدراسى فى هولندا، وتشارك فيها مجموعة من الجامعات العالمية، ومراكز بحثية، مثل جامعة بوسطن الأمريكية، لقياس أثر التعليم فى الدول المشاركة.

ولفت شكرى سيد، إلى أن الاختبار يُعْقَد فى توقيت واحد، ويتكون الامتحان من قطعة قراءة، وأخرى أدبية، ويحتوى على 15 كراسة اختبار مختلفة ومتكافئة فى نفس الوقت، أى أن أسئلتها تحتوى على نسبة ذكاء وفهم متساوية، لافتًا إلى أن الأسئلة تأتى من الهيئة الدولية المسئولة عن تقييم الدول باللغة الإنجليزية وتُتَرّجَم، كما أن المشرفين على الامتحانات أعضاء من المركز القومى للامتحانات.