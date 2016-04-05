صلاح حسب الله: إعادة النظر فى وقف بث جلسات البرلمان عقب تفعيل "اللائحة"

قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية وعضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر ، إنه تواصل مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لمطالبته بضرورة بحث قرار وقف البث المباشر لجلسات المجلس، وأن عبد العال أكد له إعادة النظر عقب تفعيل اللائحة الداخلية وصدورها بالجريدة الرسمية.

وأشار حسب الله، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أنه من حق الشعب المصرى أن تُبَث جلسات المجلس، لمتابعتها ومشاريع القانونين المطروحة تحت القبة.

وينتظر مجلس النواب نشر لائحته بالجريدة الرسمية بعد إرسالها لرئيس الجمهورية، ليبدأ إجراء انتخابات اللجان النوعية، وأعماله التشريعية المُكَلَّف بها فى دور الانعقاد الأول.

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