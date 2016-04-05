جورج اسحاق: "وثائق بنما تخلى بتوع آسفين يا ريس يتنيلوا على عنيهم ويسكتوا"

قال جورج إسحاق عضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، إنه يجب التعامل مع وثائق "بنما" المُسَرَّبَة بمنتهى الجدية، مشدّدًا على ضرورة فتح الملف على جميع الأصعدة القانونية، والبرلمانية، والرقابية، والدبلوماسية.

وأضاف إسحاق فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "الوثائق دى تخلى بتوع إحنا آسفين يا ريس يتنيلوا على عنيهم ويسكتوا بعد ما مبارك طلع حرامى بحكم قضائى، والوثائق أثبتت تورطه فى تهريب أموال، فعلى من يقولوا إحنا آسفين يا ريس أن يخجلوا".

وتابع جورج إسحاق: "يجب تشكيل لجنة تضم ممثلين عن البرلمان والخارجية المصرية والأجهزة الرقابية لتتبع خيوط الفساد التى كشفتها هذه المستندات".

شاكر عبد الحميد: إذا صحت وثائق بنما فعلى مصر استرجاع الأموال المنهوبة