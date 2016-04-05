أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نائب رئيس "المصرى" الأسبق: معاينة استاد بورسعيد اليوم لعودة نشاطه الكروى

Google+ Print
نائب رئيس "المصرى" الأسبق: معاينة استاد بورسعيد اليوم لعودة نشاطه الكروى نائب رئيس "المصرى" الأسبق: معاينة استاد بورسعيد اليوم لعودة نشاطه الكروى
أكد اللواء أيمن جبر الخبير الأمنى ونائب رئيس النادى المصرى الأسبق، معاينة استاد بورسعيد اليوم الثلاثاء، لإعادة تأهيله بمعاونة خبراء دوليين متخصصين فى أمن المنشآت الرياضية بالاتحاد الأوروبى والمقيدين بـ"الفيفا" لمعاودة نشاطه الكروى.

وأشار جبر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن النادى يعد دراسة أمنية، لبحث إمكانية تأهيل استاد بورسعيد لمعاودة نشاطه مضيفًا: "النادى خاطبنى للمساهمة فى إجراء الدراسة، وأبديت استعدادى وفاءًا للنادى العريق".

وأكد جبر، كتابة الدراسة الأمنية ووضع المقترحات اللازمة وفقًا لمعايير الاتحاد الدولى، لإعادة تأهيل وتشغيل الاستاد بشكل آمن، وتقديم الدراسة إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وسمير حلبية رئيس النادى المصرى.


>نائب رئيس "المصرى" الأسبق: معاينة استاد بورسعيد لعودة نشاطه الكروى بعد "المذبحة" غدا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365