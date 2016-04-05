نائب رئيس "المصرى" الأسبق: معاينة استاد بورسعيد اليوم لعودة نشاطه الكروى

أكد اللواء أيمن جبر الخبير الأمنى ونائب رئيس النادى المصرى الأسبق، معاينة استاد بورسعيد اليوم الثلاثاء، لإعادة تأهيله بمعاونة خبراء دوليين متخصصين فى أمن المنشآت الرياضية بالاتحاد الأوروبى والمقيدين بـ"الفيفا" لمعاودة نشاطه الكروى.

وأشار جبر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن النادى يعد دراسة أمنية، لبحث إمكانية تأهيل استاد بورسعيد لمعاودة نشاطه مضيفًا: "النادى خاطبنى للمساهمة فى إجراء الدراسة، وأبديت استعدادى وفاءًا للنادى العريق".

وأكد جبر، كتابة الدراسة الأمنية ووضع المقترحات اللازمة وفقًا لمعايير الاتحاد الدولى، لإعادة تأهيل وتشغيل الاستاد بشكل آمن، وتقديم الدراسة إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وسمير حلبية رئيس النادى المصرى.

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