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بالصور.. صينى يتسول بـ"الجيتار" فى وسط البلد لاستكمال رحلته لأفريقيا

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بالصور.. صينى يتسول بـ"الجيتار" فى وسط البلد لاستكمال رحلته لأفريقيا بالصور.. صينى يتسول بـ"الجيتار" فى وسط البلد لاستكمال رحلته لأفريقيا
"التسول على أنغام الموسيقى"، طريقة جديدة عرفتها شوارع القاهرة، حيث يتجول شاب صينى وصديقته بوسط البلد والميادين العامة حاملا معه "جيتار" يجذب حوله الكثيرين من المواطنين بمقطوعاته الموسيقية وغنائه باللغة الصينية، التى يقابلها المواطنين بالتصفيق والتفاعل معه ومساعدته بالمال.

يقف الشاب الصينى ومعه صديقته فى الميادين والطرقات ويضع أمامه صندوق من الكرتون مكتوب عليه "أنا من الصين وأريد أن أكمل رحلتى إلى إفريقيا ولكن لا يوجد مع المال الكافى وسوف أكون شاكرا لكم لأى مساعدة"، وهو ما يقابله البعض بالتفاعل ومساعدته ووضع النقود فى الصندوق، والبعض يتفاعل معه بالغناء والتقاط الصور التذكارية.

صينى يتسول بـالجيتار فى وسط البلد لاستكمال رحلته لأفريقيا (1)

صينى يتسول بـالجيتار فى وسط البلد لاستكمال رحلته لأفريقيا (2)

صينى يتسول بـالجيتار فى وسط البلد لاستكمال رحلته لأفريقيا (3)


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