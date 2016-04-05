بدء فعاليات مهرجان البيئة الثالث عشر بجامعة الزقازيق اليوم

تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق وبمشاركة وكلاء كليات الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تنطلق فعاليات مهرجان البيئة الثالث عشر، اليوم الثلاثاء، وعلى مدى يومين بقرية بحر البقر '٢' مركز الحسنية .

وقال الدكتور عبد الحكيم نور الدين ، فى تصريحات صحفية، إن حرص جامعة الزقازيق على تنظيم مهرجان البيئة بصفة مستمرة يؤكد رؤية وأهداف الجامعة الخدمية ورسالتها فى خدمة المجتمع الشرقاوى حيث توجه الجامعة هذا العام قوافل طبية وبيطرية لثلاث قرى بالمحافظة وهى قرية بحر البقر ٢ مركز الحسنية ، وقرية القصبى غرب مركز صان الحجر ، وقرية تلراك مركز أولاد صقر بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية وثقافية وتنفيذ بعض المشروعات والخدمات والدورات التدريبية فى التخصصات المختلفة .

وعن برنامج القافلة قال علاء عباس مدير الإدارة العامة للوحدات ذات الطابع الخاص أنه تم إعداد قوافل طبية تحت إشراف الدكتور خالد عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على مدى اليومين تقوم بالكشف الطبى وصرف الأدوية اللازمة للمرضى من أهالى القرية وتنظم كليتى الطب البشرى والتمريض حملة توعية عن مكافحة السموم وأمراض الضغط والسكر ودهون الدم والفيروسات الكبدية وفيروس زيكا وبعض الإسعافات الأولية . كما تتضمن الفعاليات تنظيم قافلة بيطرية وأخرى إرشادية زراعية تقوم بتشجير شجرة بأنحاد القرية ، و بالتوازى تنظم كلية التربية النوعية دورة تدريبية فى تصميم وتنفيذ المفروشات وصناعة الملابس المنزلية وملابس الأطفال ، من ناحية أخري تقوم كلية العلوم بعمل مسح لمياه الشرب بالقرية وتحليلها .

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