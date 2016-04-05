أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء فعاليات مهرجان البيئة الثالث عشر بجامعة الزقازيق اليوم

Google+ Print
بدء فعاليات مهرجان البيئة الثالث عشر بجامعة الزقازيق اليوم بدء فعاليات مهرجان البيئة الثالث عشر بجامعة الزقازيق اليوم
تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق وبمشاركة وكلاء كليات الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تنطلق فعاليات مهرجان البيئة الثالث عشر، اليوم الثلاثاء، وعلى مدى يومين بقرية بحر البقر '٢' مركز الحسنية .

وقال الدكتور عبد الحكيم نور الدين ، فى تصريحات صحفية، إن حرص جامعة الزقازيق على تنظيم مهرجان البيئة بصفة مستمرة يؤكد رؤية وأهداف الجامعة الخدمية ورسالتها فى خدمة المجتمع الشرقاوى حيث توجه الجامعة هذا العام قوافل طبية وبيطرية لثلاث قرى بالمحافظة وهى قرية بحر البقر ٢ مركز الحسنية ، وقرية القصبى غرب مركز صان الحجر ، وقرية تلراك مركز أولاد صقر بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية وثقافية وتنفيذ بعض المشروعات والخدمات والدورات التدريبية فى التخصصات المختلفة .

وعن برنامج القافلة قال علاء عباس مدير الإدارة العامة للوحدات ذات الطابع الخاص أنه تم إعداد قوافل طبية تحت إشراف الدكتور خالد عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على مدى اليومين تقوم بالكشف الطبى وصرف الأدوية اللازمة للمرضى من أهالى القرية وتنظم كليتى الطب البشرى والتمريض حملة توعية عن مكافحة السموم وأمراض الضغط والسكر ودهون الدم والفيروسات الكبدية وفيروس زيكا وبعض الإسعافات الأولية . كما تتضمن الفعاليات تنظيم قافلة بيطرية وأخرى إرشادية زراعية تقوم بتشجير شجرة بأنحاد القرية ، و بالتوازى تنظم كلية التربية النوعية دورة تدريبية فى تصميم وتنفيذ المفروشات وصناعة الملابس المنزلية وملابس الأطفال ، من ناحية أخري تقوم كلية العلوم بعمل مسح لمياه الشرب بالقرية وتحليلها .


>- رئيس جامعة الزقازيق يفتتح ندوة "القدس المكانة الحضارية وآليات تعزيز عروبتها"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365