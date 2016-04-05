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للأمهات.. نصائح غذائية اعرفيها قبل ما تبدئى تأكلى طفلك

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للأمهات.. نصائح غذائية اعرفيها قبل ما تبدئى تأكلى طفلك للأمهات.. نصائح غذائية اعرفيها قبل ما تبدئى تأكلى طفلك
تغذية الطفل فى سنوات عمره الأولى مهمة للغاية، والكثير من الأمهات يقعن فى أخطاء خاصة فى السنة الأولى من عمر أطفالهن، إما لجهلهن بطرق تغذية الطفل السليمة وطبيعة هضمه وإخراجه، أو بسبب أفكار مغلوطة عن بعض الأطعمة التى تزيد وزن الطفل وتجعله أقوى.

وتنصح الدكتورة ملك صالح - استشارى التغذية بالمعهد القومى للتغذية - كل أم بأن تعى طبيعة هضم طفلها، ومعدته التى لا تعمل بعد بكامل كفاءتها مثل الكبار، وعليها أن تتجنب الأطعمة صعبة الهضم، والتى قد تسبب له المغص وتضره كثيرا.

كما نصحت استشارى التغذية الأم بالمتابعة لدى مختص أطفال، وألا تعتمد على الأفكار الموروثة فى العناية به وتغذيته، لأن كل طفل يختلف عن الآخر، ويفضل ألا تعطيه طعاما إلا بعد مرور 6 أشهر من ولادته، وتبدأ بعذ ذلك بتغذيته بطعام مسلوق خالى .

وعن الكبدة، التى تحرص السيدة على تقديمها لطفلها قالت الدكتورة: ممنوع تماما إطعام الطفل بكبد البهائم الجاموسى والبقرى والخروف قبل بلوغه ثلاثة أعوام، لأن هذه الكبد ثقيلة على أمعائه غير آمنة بالكامل قبل هذا السن، بينما كبد الطيور خفيفة ومفيدة جدا للطفل، لذا يفضل إطعامه بكبد الأوز والبط والحمام والدجاج بشكل طبيعى، لسهولة هضمها وعناصرها المهمة، ولكن يجب التأكد من سلامة الطيور البلدية وعدم حقنها بالهرمونات وتسويتها جيدا عن طريق السلق فى المرق، وتناولها يعطى الطفل طاقة وعناصر ويقيه من مشكلات الهضم.


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