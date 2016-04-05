وسائل إعلام سورية: داعش استخدم غاز الخردل فى هجوم على مطار بدير الزور

قالت وسائل إعلام رسمية إن متشددى تنظيم داعش، هاجموا قوات الجيش السورى بغاز الخردل فى هجوم على مطار عسكرى سورى فى محافظة دير الزور المحاذية للعراق بشرق البلاد.

ولم تكشف وسائل الإعلام السورية عن عدد قتلى أحدث محاولة من التنظيم المتشدد للاستيلاء على المطار الواقع فى جنوبى مدينة دير الزور. وتخضع الأحياء المجاورة للمطار إلى سيطرة المتشددين.

وقال تلفزيون الإخبارية السورية المملوك للدولة إن "الإرهابيين" أطلقوا صواريخ محملة بغاز الخردل.

وتقع دير الزور فى موقع إستراتيجي. وتربط المحافظة معقل الدولة الإسلامية فى الرقة بمقاتليها فى العراق.

>وقالت وكالة أعماق القريبة من المتشددين فى وقت سابق إن مقاتلى داعش شنوا هجومًا واسع النطاق على قرية الجفرة قرب المطار حيث قالت إن اثنين من الانتحاريين التابعين لها اقتحما دفاعات الجيش بسيارتين فأسقطا عشرات القتلى. وقال المتشددون فى بيان إن المعارك مستمرة على أكثر من جبهة.

وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان والذى يراقب أعمال العنف فى أنحاء البلاد ومقره بريطانيا، إن المتشددين تقدموا فى ظل ضربات جوية مكثفة تهدف إلى صد هجومهم.

وتمكن الجيش السورى بدعم من ضربات جوية روسية مكثفة فى يناير كانون الثانى من صد المتشددين من بعض القرى قرب المطار لكنه أخفق حتى الآن فى طردهم.

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