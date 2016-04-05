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رئيس جامعة كفر الشيخ يقرر إنشاء معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

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رئيس جامعة كفر الشيخ يقرر إنشاء معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها رئيس جامعة كفر الشيخ يقرر إنشاء معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفرالشيخ ، إنه التقى وفدا من طلاب جامعة خونان للغات الأجنبية بجنوب الصين والراغبين فى دراسة اللغة العربية بالجامعة.

وأضاف أنه ناقش معهم متطلباتهم من الإقامة والتدريس، مؤكدًا أن الجامعة ترحب بكافة الطلاب الوافدين من كافة الجامعات العربية والإفريقية والأوروبية للدراسة والتعلم بين ربوع جامعة كفرالشيخ التى يطلق عليها جامعة الأمل والمستقبل.

وقال رئيس الجامعة، إنه قرر إنشاء معهد متخصص داخل الجامعة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، مؤكدًا أن الجامعة تسعى لخدمة وتنمية البحث العلمى داخل وخارج .

فيما أعرب الوفد الصينى عن سعادته بجامعة كفرالشيخ والدراسة بها، مشيدا بالمستوى العلمى والإنشائى الهائل التى تحظى به الجامعة، مما جعلها تتبوأ مكانة متميزة بين مختلف الجامعات المصرية والعالمية، حيث أهدى الوفد رئيس الجامعة هدية تذكارية تقديرًا وتكريمًا له.

رئيس جامعة كفر الشيخ عضوًا باللجنة الرئاسية لمشروع "تحالف الصناعات الزراعية والغذائية"
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مصر 365

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