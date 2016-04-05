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بالصور.. حزب الله اللبنانى يشيع جُثمان قيادى قتل فى سوريا

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بالصور.. حزب الله اللبنانى يشيع جُثمان قيادى قتل فى سوريا بالصور.. حزب الله اللبنانى يشيع جُثمان قيادى قتل فى سوريا
شيع حزب الله اللبنانى، أمس الاثنين، جثة قيادى بالحزب قتل فى المعارك إلى جانب النظام السورى، خلال الاشتباكات مع المعارضة السورية المسلحة، وفق صور نشرتها الوكالة الفرنسية.

وحمل مئات اللبنانيين والمقربين من الحزب وأهالى الضحية نعش القتيل، وسط لافتات كتب عليها شعارات الحزب، خلال جنازته فى الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وتشارك ميليشيات حزب الله المسلحة، فى الحرب السورية، ضمن القوات التى تساعد الرئيس السورى بشار الأسد، ضد المعارضة المسلحة والفصائل المقاتلة فى صفوف تنظيم داعش الإرهابى، وجبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة فى سوريا.

حزب الله اللبنانى يشيع جُثمان قيادى قتل فى سوريا (1)

حزب الله اللبنانى يشيع جُثمان قيادى قتل فى سوريا (2)

حزب الله اللبنانى يشيع جُثمان قيادى قتل فى سوريا (3)

حزب الله اللبنانى يشيع جُثمان قيادى قتل فى سوريا (4)

حزب الله اللبنانى يشيع جُثمان قيادى قتل فى سوريا (5)

حزب الله اللبنانى يشيع جُثمان قيادى قتل فى سوريا (6)

حزب الله اللبنانى يشيع جُثمان قيادى قتل فى سوريا (7)

حزب الله اللبنانى يشيع جُثمان قيادى قتل فى سوريا (8)
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