20 وفاة بحوادث مرورية في عسير خلال 24 ساعة

باتت حوادث الطرق وخصوصا في منطقة عسير واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع وتفرق الأسر والأحباب.

إحصائية للمرور: وفاة 900 شخص وإصابة 2420 في 32176 حادثاً خلال عام

ومعروفة وعورة الطرق في منطقة عسير، وأيضا عدم اهتمام وزارة النقل في مطالبات السنين خصوصا طريق بيشة وسبت العلايا والسودة ووادي الطالع وقرى بللحمر وبللسمر والنماص وشرق ابها وجنوبها وتهامة من المجاردة الى رجال المع والفرشة والحرجة وحتى ظهران الجنوب وتهامة شهران.. ويوميا في عسير تزداد المآسي بحوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بالمليارات سنويا، واكبر كارثة شهدتها منطقة عسير 20 وفاة خلال 24 ساعة على طريق بيشة وسبت العلايا.

ويرجع المختصون كثرة الحوادث المرورية إلى عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه السائقين، والإفراط في السرعة، والاهم هو ضعف شبكة الطرقات في منطقة عسير، ولعل ارقام الوفيات والضحايا التي تشهدها طرقات المنطقة يوميا كشفت المستور، وكل مايحتاجه المواطن من الطرق والامانة والبلديات والمرور الحفاظ على الأرواح التي تتساقط يوميا وعدم الاكتفاء باسعاف الحالات وتقديم واجب العزاء للمكلومين من الاسر.

ويبقى الحل الوحيد الكفيل بتخفيض حوادث المرور هو التركيز على وضع حل سريع للطرق وازدواج المسارات والحرص على وصول شبكة القطارات الى عسير، الى جانب إقناع المواطن بغرس ثقافة مرورية تحمله المسؤولية في الحفاظ على حياته وحياة الاخرين وهذه مسؤولية المرور وهذا أكثر من فعال في معالجة الظاهرة والعمل على تغيير السلوكات السلبية للأفراد بعقد ندوات تثقيفية بعد عجز عقوبات ساهر او غيره من الحد من الحوادث.

ولا ننكر ايضا إن ظهور العديد من الاجهزة والسلبيات قد حذر الخبراء والمختصون من استمرار الوضع الحالي الذي سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات.

حديث ل "الرياض"

"الرياض" أخذت بعض الاراء لمسؤولين ومواطنين، وتحدث في البداية رئيس مركز " الاثب" يحيى علي الحياني: "طريق بيشة من الطرق القاتلة والمنطقة ذات طابع جغرافي متنوع وسبق تنفيذ بعض الطرق بشكل بدائي دون تخطيط وتطورت الى زراعية ثم بعد ذلك لم تعطَ ماتستحق من تعديل وتوسعة وخاصه في المنحدرات الجبلية والمناطق السكانية.

وقال عضو المجلس البلدي في ابها "يحيى آل معتق " ان الطرق في منطقة عسير تحتاج الى نظرة جادة كما لا يخفى على الجميع ان هناك طرقا في منطقة عسير راح ضحيتها المئات من المواطنين والمقيمين ومن تلك الطرق عقبة شعار وعقبة ضلع وطريق خميس مشيط بيشة وكذلك طريق رجال المع محائل.

واضاف"بان طريق السودة منذ ثلاث سنوات والمرحلة الاولى لم تنتهِ والتي لا تتجاوز سبعة كم كما ان للمواطنين رأيا في بعض المنحنيات الخطيرة.

طريق الموت

وبدأ غازي بدوي الحديث بقوله :"طريق الموت أبها بيشة عن طريق خميس مشيط رغم اتساع وسهولة المكان لا جبال ولا تضاريس تمنع من تنفيذ هذا الطريق بصفة ميسرة بحيث يصبح الطريق سهلا لمن يستخدمه نجد أن الحوادث على هذا الطريق في ازدياد لوجود منحيات خطيرة لم يكن لتنفيذها داع من البداية وكان بالامكان تلافي ذلك عند عمل الدراسات والتصاميم لهذا الطريق".

وناشد وزراة النقل تلافي بعض الأخطاء رحمة بالمسافرين وحفاظا على أرواح البشر، والنظر قليلا لطرقات منطقة عسير وايجاد الحلول السريعة.

إحصائية

تحدثت اخر احصائية اعلنها مرور عسير عن وفاة 900 شخص وأصيب 2420 آخرون نتيجة 32176 حادثا مروريا خلال العام الماضي.

والنسبة تتزايد يوميا وقد فاقت هذا الرقم مع بداية العام الجديد.