المملكة تؤكد دعمها لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي ومكافحة الإرهاب النووي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله رسالة من أخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقام بنقل الرسالة لخادم الحرمين الشريفين وزير الدولة المستشار الخاص لفخامة الرئيس الجزائري الطيب بلعيز خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بقصر اليمامة أمس.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين، تحيات فخامة الرئيس الجزائري، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، والسفير الجزائري المعين لدى المملكة أحمد عبدالصدوق.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة أمس وفداً من مجموعة الشرق الأوسط عن حزب المحافظين البريطاني برئاسة النائب آلن دانكن، ويضم الوفد أعضاء حزب المحافظين بالبرلمان البريطاني، ادوارد جارنير، وادوارد ارجر، وكوسي كوارتنج، وهلن وتلي، ودافد جونس.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين وبخاصة في المجال البرلماني.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ونائب رئيس مجلس الشورى د. محمد بن أمين الجفري، والسفير البريطاني لدى المملكة سيمون بول كوليس.