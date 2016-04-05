حظر طيران «ماهان الإيرانية» من استخدام الأجواء السعودية

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قراراً بإيقاف التصاريح الممنوحة لشركة طيران «ماهان اير» الإيرانية بشكل نهائي ومنعها من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور من أجوائها.

وقد رصدت الهيئة من خلال متابعة أداء شركات النقل الجوي الأجنبية العاملة في المملكة عدداً من التجاوزات النظامية المخالفة للأنظمة والقوانين الوطنية ذات الصلة ببرنامج السلامة للطائرات الدولية المشغلة للمملكة على شركة خطوط «ماهان اير» الإيرانية مما استدعى إيقاف التصاريح الممنوحة للشركة. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على سلامة المسافرين والحفاظ على أرواحهم واستناداً إلى المادة 163 من نظام الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية المتعلقة بالجزاءات ضد الشركات المخالفة، التي تنص على «تعليق التصاريح أو التراخيص الصادرة منها لمدة محدودة أو سحبها».