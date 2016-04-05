ولي العهد يتسلم رسالة لخادم الحرمين من رئيس الوزراء الأثيوبي

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله ، من دولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا هايلي ماريام دسالني.

قام بتسليم الرسالة المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء الأثيوبي برهاني قبركرستوس خلال استقبال سموه له في ديوان الوزارة أمس.

ونقل المبعوث الشخصي خلال الاستقبال تحيات وتقدير دولة رئيس الوزراء الأثيوبي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسموه الكريم، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة بدوام الرقي والازدهار واطراد التقدم، فيما حمله سموه نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وسموه لدولته وتمنياتهما لحكومة وشعب الجمهورية الأثيوبية المزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان.

من جهة ثانية، بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - مع وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكولاي العلاقات الثنائية بين المملكة ونيوزيلندا وأوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد لوزير الخارجية النيوزيلندي والوفد المرافق له، في مكتب سموه بديوان الوزارة أمس.

كما جرى خلال الاستقبال بحث آخر مستجدات تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم وموقف البلدين منها.

حضر الاستقبال وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ونائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، ونائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله -، في الرياض وزير الدولة المستشار الخاص لفخامة الرئيس الجزائري الطيب بلعيز.

ونقل خلال الاستقبال تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى سموه الكريم، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة بمزيد من الرقي والازدهار واطراد التقدم، فيما حمله سموه نقل تحياته وتقديره لفخامته وتمنياته لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسفير الجزائر المعين لدى المملكة أحمد عبدالصدوق. من جانب آخر، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية غداً الأربعاء، انطلاق فعاليات التمرين التعبوي لقوات الطوارئ الخاصة "صولة الحق 8".

وتأتي رعاية سموه امتداداً لدعمه - حفظه الله - لأجهزة الأمن عموماً والأمن العام بوجه خاص واستمرارا للصولات التي نفذتها قوات الطوارئ سابقاً التي تجسد وترسخ أن أمن الوطن خط أحمر وأن أرواح رجال الأمن ترخص أمام استقراره وعدم المساس بكيانه.

ويشتمل تمرين هذا العام الذي روعي فيه تقديم العديد من الفرضيات المتميزة والمهارات التدريبية المتقدمة التي يتلقاها منسوبو قوات الطوارئ كعمليات الاقتحام والتصدي للمطلوبين وفرضيات التصدي لهجمات مسلحة لمجموعات إرهابية وعدد من تكتيكات الرماية والقنص المهاري لأفراد قوات الطوارئ الخاصة إضافة إلى استخدام الطائرات العمودية المتنوعة في هذه المهمة التي تظهر الجاهزية التامة والأداء العالي للمشاركين والدقة في تنفيذ المهام بكل مهارة واقتدار، وتوضح ما يحظى به الأمن من رعاية كريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله.

وسيكون للصولة في عامها الحالي الثامن ضيوف من مديري وقادة الأمن والطوارئ والدرك من الدول العربية والإسلامية الشقيقة دأب الأمن العام وبتوجيه كريم من وزارة الداخلية على دعوتهم كل عام واستضافتهم لتوثيق روابط الأخوة ولترسيخ عرى الصداقة وللوقوف سوية على مثل هذه التحضيرات والتمارين المتطورة لمواجهة كل من يستهدف هذا الوطن بسوء.

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