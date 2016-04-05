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سحب أوامر أراضٍ ل802 مواطن في حائل

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سحب أوامر أراضٍ ل802 مواطن في حائل سحب أوامر أراضٍ ل802 مواطن في حائل

    بدأت أمانة منطقة حائل خلال اليومين الماضين سحب القرعة على 802 أمر سامٍ في مخطط رقم 2555 شرق السويفلة بإشراف أمين منطقة حائل م. إبراهيم أبو رأس، وبحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي بمدينة حائل ومندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية وأعضاء لجنة المنح بأمانة المنطقة، وذلك إنفاذاً للأوامر السامية الكريمة القاضية بمنح عدد من المواطنين ممن صدرت لهم أوامر سامية بالمنح.

وأوضح ثواب الثواب مدير الإدارة العامة للأراضي والممتلكات، أن عمليات السحب جرت إلكترونياً لمنحهم قطعة أرض سكنية موضحاً أنها تمت بيسر وبحضور الممنوحين ووكلائهم، مؤكداً ان على جميع الممنوحين مراجعة مبنى إدارة المنح في المجمع الحكومي بعد شهرين من تاريخ السحب ليتم إحالتهم لكتابة العدل حسب المتبع.

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