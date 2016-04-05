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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 5/4 /2016

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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 5/4 /2016 برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 5/4 /2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:


>التغلب على الطاقة السلبية التى تسيطر عليك منذ فترة طويلة، وتمنعك من تنفيذ مهام عملك بالشكل المطلوب، تزيد من انطباعات المحيطين السيئة عنك، و تحتاج إلى التخلى عن العمل بمفردك دون احتكاك الآخرين، والتفاعل بشكل أكثر من ذلك مع الزملاء الجدد، حتى تستطيع اكتساب خبرات جديدة، و التفاعل بشكل أكثر سيساعدك على الإنجاز.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:


>التغيير إلى الأسوأ مع المقربين ربما يكون رد فع طبيعى على التصرفات التى تصدر دون مراعاة لمشاعرك، لا تندم على التعامل مع الأشخاص بحسن نية دون توقع الأسوأ منهم دائماَ، المفاجئات الصادمة لن تأتى كلها مرة واحدة، لكن الفترة القادمة ستكون فترة المفاجئات وتساقط الأقنعة عن الكثيرين حولك، تعامل مع الأزمات بهدوء.

الميزان على الصعيد الصحى:


>الشعور الدائم بالخمول والإرهاق ناتج عن الطاقة السلبية المؤثرة عليك، وتناول الفاكهة والخضروات والعصائر الطبيعية، زيد من إحساسك بالطاقة كذلك ممارسة الرياضة ستكون من أكثر الأسباب التى تخلصك من هذه المشاعر التى تأخذ كثيراً من صحتك وقوتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة شديدة الصعوبة، حيث تحيطه كثير من المشكلات الشخصية التى تكشف له معادن المحيطين به يجد الوجود أمامه أكثر وضوحاً، وستحدد الشكل العام لكثير من العلاقات فى حياته، بناءاً على أولويات جديدة للأشخاص.

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مصر 365

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