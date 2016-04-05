حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 2016/4/5

حظك اليوم لبرج الأسد:

>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهنى:

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>حاول أن تعمل كثيراً وتجتهد أكثر وأن تنفذ كل الخطط التى وضعتها لنفسك حتى تتخلص من أى مشاكل فى مجال عملك مثل الوشى ولا تقع فريسة لبعض زملاء العمل الذين طالما طعنوك فى ظهرك.>الحياة العاطفية ستزدهر كثيراً طوال الفترات القادمة وستشعر أنك وجدت حب العمر الذى طالما حلمت به، لذلك يجب أن تكون هادىء ولا تتعجل فى حكمك على شريك حياتك، فربما يكون الأفضل لك، ومن الممكن أن يكون الأسوأ على الاطلاق. .>للأسف سيتعرض أبناء هذا البرج إلى وعكة صحية لم يخرجوا منها بسهولة، لذلك يجب أن يتبعوا تعليمات الطبيب بكل حذافيرها.>العمل والاجتهاد وبذل الجهد على قدر الإمكان سيكون من أهم الأشياء التى يمكن أن تقيك من شرور زملاء العمل، ويجب أن تحترس من خداع الحب طوال الأيام القادمة .