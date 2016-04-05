حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 2016/4/5

حظك اليوم لبرج الأسد:
>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهنى:
>حاول أن تعمل كثيراً وتجتهد أكثر وأن تنفذ كل الخطط التى وضعتها لنفسك حتى تتخلص من أى مشاكل فى مجال عملك مثل الوشى ولا تقع فريسة لبعض زملاء العمل الذين طالما طعنوك فى ظهرك.
حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:
>الحياة العاطفية ستزدهر كثيراً طوال الفترات القادمة وستشعر أنك وجدت حب العمر الذى طالما حلمت به، لذلك يجب أن تكون هادىء ولا تتعجل فى حكمك على شريك حياتك، فربما يكون الأفضل لك، ومن الممكن أن يكون الأسوأ على الاطلاق. .
حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحى:
>للأسف سيتعرض أبناء هذا البرج إلى وعكة صحية لم يخرجوا منها بسهولة، لذلك يجب أن يتبعوا تعليمات الطبيب بكل حذافيرها.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>العمل والاجتهاد وبذل الجهد على قدر الإمكان سيكون من أهم الأشياء التى يمكن أن تقيك من شرور زملاء العمل، ويجب أن تحترس من خداع الحب طوال الأيام القادمة .
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