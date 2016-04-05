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حظك اليوم برج العذراء ليوم الثلاثاء 2016/4/5

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الثلاثاء 2016/4/5 حظك اليوم برج العذراء ليوم الثلاثاء 2016/4/5

لبرج العذراء
>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهنى:


>يتسم هذا البرج بالهدوء والقدرة على التحكم بالنفس، لكن على الرغم من هاتين الصفتين إلا انهم فى هذه الفترة من الممكن ان يتعرضون على مواقف توترهم وتفقدهم اعصابهم، لذلك يجب أن يلتزموا الصمت والهدوء طوال الفترات القادمة خاصة فى العمل حتى لا يخسرون كثيراً

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:


>بالنسبة للحب فعلى الرغم من الاستقرار والحياة السعيدة التى عاشها أبناء هذا البرج، إلا أنهم سيتعرضون إلى بعض المشاكل العاطفية، التى قد تطيح بمستقبلهم مع شركاء حياتهم، لذلك يجب توخى الحذر طوال الفترات القادمة.

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:


>الابتعاد عن العادات الصحية السيئة سيكون أهم التعليمات التى يجب ان يتبعوها طوال الفترات القادمة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء


>العصبية والتوتر ستخيم على ابناء هذا البرج وستؤرقهم وتجعلهم فى شدة عصبية خاصة فى عملهم، أما الحب فمن الممكن أن يتعرضوا إلى ازمة عاطفية العقل والصبر سيكون مفتاح الخروج منها.

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مصر 365

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