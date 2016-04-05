برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 5\4\2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

>مفاجآت كثيرة ستحدث لك اليوم فى عملك، حاول أن تتقبل القرارات الجديدة بصدر رحب ولا يصيبك التهور، بذلت تضحيات كثيرة فى عملك الفترة الماضية ما جعلك تكتسب ثقة فى نفسك وتتكاسل عن أداء عملك، عدم الالتزام بمواعيد العمل سيكون خطرًا عليك، التفاهم هو الحل الأمثل لمشاكل العمل. برج الجدى على الصعيد العاطفى:

>شريكك يحضر لك مفاجأة جديدة اليوم، حاول أن تجلب له احدى الهدايا لتملأ قلبه بالسعادة، الغيرة والشك سيجعلونك أسير للأحزان المستمرة والمشاكل طوال الوقت مع شريكك، حاول أن تقلل من الغيرة والشك فى شريكك، فالثقة المتبادلة لا يوجد أفضل منها. برج الجدى على الصعيد الصحى:

>أنت تتكاسل عن ممارسة بعض الرياضات التى لها أهمية كبرى على صحتك وحياتك، كن على قدر المسؤلية وحاول أن تمارس الرياضات الخفيفة كل صباح، لقد كان للدهون تأثير سلبى على صحتك الفترة الماضية، لذا فلابد من تخفيف الزيوت والدهون فى الطعام؛ حتى لا تتضرر معدتك بشكل كبير. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>خبر مبهج فى الطريق إليك، لا تتعامل مع أصدقاؤك بمبدأ المصلحة، فالتعامل بعيدًا عن احتياجاتك سيكون أفضل، لقاء عدد من أصدقاؤك وأقاربك فى مكان خارج المنزل سيكون جيدًا، حاول الالتزام بخطة مالية محددة حتى لا تُضيع أموالك دون فائدة، لقد كنت عنيفًا الفترة الماضية مع أحد أصدقاؤك المقربين لك، حاول أن تزيل الخصام بينكما فى أقرب وقت.

شبكةعيونالإخبارية

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