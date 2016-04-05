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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 5 أبريل

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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 5 أبريل برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 5 أبريل

على الصعيد المهنى..


>مررت بأزمة فى الفترة الأخيرة على مستوى علاقتك بزملائك فى العمل، حاول أن تكون أكثر هدوءاً فى التعامل مع الضغوط اليومية التى تمر بها، وكن أكثر قدرة على إثبات نفسك، لا تدع من حولك يقيدوا أفكارك وتفشل فى أن تصل إلى هدفك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..


>علاقتك بالحبيب تحتاج إلى كثير من التفكير، لا تجعله يؤثر عليك بشكل سلبى، وعليك أن تعرف أن العلاقة العاطفية فى الأساس تبنى على الدعم، فإذا كنت لا تشعر بهذا فعليك أن تبعد فوراً.

على الصعيد الصحى..


>احرص على الاهتمام بصحتك قدر الإمكان، كن هادئا أكثر فى عملك، لأن هناك الكثير من الأضرار التى ستقع عليك وعلى صحتك إذا لم تفكر جدياً فى اتباع نظام صحى يحميك من أى أمراض.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة أن هناك انفراجة كبيرة سواء على مستوى علاقتك بالأصدقاء أو العمل، لذا من الضرورى أن تعيد ترتيب أوراقك وتبحث عن أفضل الحلول لإدارة الفترة المقبلة.
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مصر 365

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