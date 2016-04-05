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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 5/4/2016

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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 5/4/2016 برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 5/4/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>عملك الشاق، اجتهادك، ومثابرتك، وإصرارك على التميز فى العمل، قد لا ترى آثاره على المدى القريب، لكنك بالتأكيد سترى ثماره على المدى البعيد، فمن يتعب ويكد لا يضيع تعبه مهما طال الوقت .. فقط تحلى بالصبر، ولا تيأس، واجتهد قدر الإمكان.

على الصعيد العاطفى:


>لا يمكن لشخص أن يستمر فى علاقتين عاطفيتين، وكذلك لا يمكن لشخص أن يُحب إثنين فى الوقت ذاته، عليك أن تحسم أمورك وأن تعرف جيداً ماذا تريد حتى لا تظلم أحداً، خذ وقتك فى التفكير .. ثم حدد فيما بعد ماذا تريد.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>تناول الكثير من الوجبات السريعة، ستعرضك للكثير من تعب المعدة، لذلك عليك الابتعاد قدر الإمكان عن الأكلات السريعة، وكذلك عليك اتباع نظاماً غذائياً صحياً .. والذهاب لطبيب ليعطيك بعض الأدوية التى تخفف من ألامك، وتساعدك على استعادة صحتك، ولياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>تذكر دوماً أن السعادة ليست النجاح والتميز فى جانب واحد من جوانب الحياة، ولذلك عليك الموازنة بين جوانب حياتك المختلفة .. حتى تحصل على السعادة التى تبحث عنها، فهذا التوازن سيشعرك بمزيد من الرضا على النفس.

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مصر 365

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