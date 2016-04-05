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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 5/ 4/2016

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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 5/ 4/2016 برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 5/ 4/2016

على الصعيد المهني:


>عليك التخطيط جيداً لحياتك العملية، ولتطوير عملك .. السير بلا خطة سيؤدى إلى كثير من التخبط فى رحلتك المهنية .. يجب أن تعرف أين تقف، وإلى أين ستذهب، حاول أن تستغل قدراتك كما ينبغى، عليك كذلك تحسين علاقتك بزملاءك، والحفاظ على العلاقة الحسنة بينكما، وتجنب من يكيدون لك.

على الصعيد العاطفى:


>البحث عن الحب لا يجعلك تجده .. كالبحث عن السعادة، لذلك اشغل نفسك بالكثير من المهام والأمور، إغمر نفسك بالخروجات، والتعرف على الأصدقاء الجدد .. وعندما يأتى أوان الحب .. ستجد نفسك واقعاً فيه دون إدراك منك لذلك، فقط عندما يأتى من يستحق.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>الحياة الصحية تحتاج منك إلى الكثير من الرعاية والاهتمام، فالجانب الصحى يجب أن يبقى على رأس أولوياتك واهتمامتك، حاول أن تجد تحبها وتحافظ على ممارستها يومياً، حتى ولو لسويعات قليلة، فالأمر فى غاية الأهمية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>لغياب الجانب العاطفى، يكون التصرف الصحيح هو إعطاء كل مجهودك لحياتك المهنية، والاهتمام بحياتك الصحية، فانتظار الأشياء لن يجعلها تحدث .. كذلك انتظار الحب لن يتعجل قدومه، إمضى فى الحياة، واعلم أن لكل شىء أوان.

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مصر 365

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