حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 5/4/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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أنت مشحون بالكثير من الطاقة الإيجابية ومن المحتمل أن تتفاجأ عندما ترى كم الإنجازات التى تحققها اليوم، بالتالى سيتم مسح كل ما تراكم من عقبات فى طريق المشاريع الصعبة المتوقفة، لن تكون قادرًا على إنهاء كل المهام المتراكمة عليك.أنت أقل نضجًا على الجانب العاطفى، بالتالى تفشل فى إدراك العلاقات العاطفية المتداخلة المتعددة الأوجه مما يجعلك أحيانًا عدوانيًا مع شريك حياتك. حاول أن تغتنم أى فرصة للتقرب إلى الشخص الذى تعجب به.حالتك الصحية جيدة ولكن لا ينبغى أن يجعلك تتجاهل الأنشطة البدنية، حتى لو لجأت لحل وسط كأن تنغمس فى أنشطة تتطلب جهدًا بدنيًا وتكون ممتعة فى الوقت نفسه، كلعب الكرة أو ممارسة الألعاب الرياضية.بداية اليوم ستكون على ما يرام، ولكن سيشوبه بعض التعقيدات فى منتصف اليوم وقد تضطر إلى تغيير خططك اليوم فحاول أن تكون مرنًا.