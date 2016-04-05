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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 5/4/2016

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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 5/4/2016 حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 5/4/2016

على الصعيد المهني:
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أنت مشحون بالكثير من الطاقة الإيجابية ومن المحتمل أن تتفاجأ عندما ترى كم الإنجازات التى تحققها اليوم، بالتالى سيتم مسح كل ما تراكم من عقبات فى طريق المشاريع الصعبة المتوقفة، لن تكون قادرًا على إنهاء كل المهام المتراكمة عليك.

على الصعيد العاطفي:
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أنت أقل نضجًا على الجانب العاطفى، بالتالى تفشل فى إدراك العلاقات العاطفية المتداخلة المتعددة الأوجه مما يجعلك أحيانًا عدوانيًا مع شريك حياتك. حاول أن تغتنم أى فرصة للتقرب إلى الشخص الذى تعجب به.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
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حالتك الصحية جيدة ولكن لا ينبغى أن يجعلك تتجاهل الأنشطة البدنية، حتى لو لجأت لحل وسط كأن تنغمس فى أنشطة تتطلب جهدًا بدنيًا وتكون ممتعة فى الوقت نفسه، كلعب الكرة أو ممارسة الألعاب الرياضية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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بداية اليوم ستكون على ما يرام، ولكن سيشوبه بعض التعقيدات فى منتصف اليوم وقد تضطر إلى تغيير خططك اليوم فحاول أن تكون مرنًا.

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مصر 365

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