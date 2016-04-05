برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 5\4\2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:

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برج السرطان على الصعيد العاطفى:

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برج السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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أوضاعك العملية تتحسن هذه الفترة بشكل ملحوظ، لابد من الالتزام فى عملك بكل ما يطلبه منك مديريك، زملاؤك فى العمل يتربصون لك لإحداث وقيعة بينك وبين مديريك، حاول أن تلتزم بالجدية والاجتهاد الفترة المقبلة حتى لا تعطى الفرصة لأحدهم بالتربص لك، أوضاعك المالية تسير بشكل جيد.ستعود لعلاقة حب قديمة هذه الأيام، عليك وضع مبادئ معينة ليسير شريكك عليها قبل بدأ العلاقة؛ حتى لا تتكرر المشكلات التى حدثت فى الماضى مرة أخرى، لا تفكر فى أشياء قد تجعل العلاقة بينكما تسوء، من المفضل عدم السماح لأحد بالتدخل بينكما، فالمشاكل التى تُحل بينكما أفضل بكثير من دخول طرف ثالث فى العلاقة.سريعًا عليك الذهاب لطبيبك الخاص حتى تستشيره فى الآلام التى تحدث لك فى المعدة والقولون، وتفاديًا لحدوث الآلام مضاعفة لا تنتظر وزور طبيبك فى أقرب وقت، الاعتماد على تناول الطعام من الخارج سيجعل منك شخصًا سمينًا، كما أن هسيؤذى صحتك بشكل كبير.خبر غير جيد ستسمعه اليوم، حاول استقبال الأخبار السيئة بمزيد من التريث وعدم الاندفاع، اجتزت مرحلة عصيبة طيلة الأيام الماضية لذلك لا تحاول إدخال نفسك فى موجة اكتئاب جديدة، فكل هذا يجعل الطاقة السلبية تنتشر حولك وتؤثر على باقى جوانب حياتك.