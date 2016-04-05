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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 5/4/2016

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 5/4/2016 حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 5/4/2016

على الصعيد المهني:
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مستقبلك المهنى يتعرض لخطر شديد بسبب سلوكك العاطفى أكثر من اللازم، حاول أن تغير ذلك فى أسرع وقت ممكن، وحاول أن تمتص غضب رؤساءك من هذه المشكلة وفى الوقت نفسه ابحث عن مجال آخر يوازن العمل.

على الصعيد العاطفي:
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قد تصادفك بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك وتجعل العلاقة تأخذ منحنى أفضل بعد أن مرت فترة طويلة من الالتباس بسبب إشارات مربكة ومتناقضة من شريك حياتك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
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بسبب التنقلات يبدو أن نظام اللياقة البدنية الخاص بك لم يعد قائمًا، حاول أن تعيد ترتيب هذا النظام وفى الوقت نفسه اعرف أنه بإمكانك أن تكون عرضة للعدوى فحاول أن تتناول أدوية خفيفة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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شخص مقرب منك بدأ الآن يلعب دورًا محوريًا فى عقلك، فيما يبدو لك قصة حب فى مهدها ولكن الأمر أكبر بكثير من ذلك، وستشعر بالفزع حين تدرك أنه لم يعد بإمكانك أن تخرج هذا الشخص من حياتك.

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مصر 365

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