برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 5/4 /2016

الثور على الصعيد المهني:

> تحديد أولوياتك وأهدافك فى العمل يجب أن يتوقع على حد الجهود التى تبذلها والأفكار التى تطرحها، والانطباعات التى تأتيك عليها بصورة دائمة، تعامل مع تطورات العمل بشكل أكثر واقعية، حتى لا تصدم بنتائجه وتجد نفسك مازالت على أول الطريق، دون أن تأخذ خطوات جادة، بسبب سوء التقدير للمواقف فى إطار العمل. على الصعيد العاطفى:

> توخى الحذر بشكل دائم من الأشخاص الذين يجدون فيك الشخص الجدير بالثقة، يجعل علاقتك بالآخرين تزداد صعوبة بشكل دائم، فبالرغم من إخلاصك ومرونتك فى التعامل مع المقربين إلا أن الانفعال الزائد بشكل مستمر يخسرك الكثير من تقدير الأشخاص لك، التحكم فى الأعصاب فى بعض الاوقات نوع من أنواع الذكاء الاجتماعى الذى يميز الأشخاص. برج الثور على الصعيد الصحي:

> الحاجة إلى مزيد من الاستجمام والهدوء ضرورى جداً فى هذه الفترة، و التوقف عن ممارسة الرياضة يزيد من شعورك بالإرهاق والتعب، تحتاج إلى تخفيف الوجبات الدسمة، والتخلى عن العادات الغذائية غير الصحية حتى تستعيد نشاطك وتحافظ على حيويتك. توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة مميزة فى حياته بسبب احتياجه إلى تسخير قوته الذهنية فى معرفة نقاط قوته فى العمل، حتى يطورها ويستثمرها ليصل إلى المستوى المطلوب، دون الحاجة إلى الأخذ من قوته العصبية التى تؤدى إلى إحساسه الدائم بالإرهاق.

شبكةعيونالإخبارية

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