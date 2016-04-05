حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك ليوم الثلاثاء 5 أبريل

حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 2016/4/5

حظك اليوم لبرج الأسد

>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهنى:

>حاول أن تعمل كثيراً وتجتهد أكثر وأن تنفذ كل الخطط التى وضعتها لنفسك حتى تتخلص من أى مشاكل فى مجال عملك مثل الوشى ولا تقع فريسة لبعض زملاء العمل الذين طالما طعنوك فى ظهرك.

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

>الحياة العاطفية ستزدهر كثيراً طوال الفترات القادمة وستشعر أنك وجدت حب العمر الذى طالما حلمت به، لذلك يجب أن تكون هادىء ولا تتعجل فى حكمك على شريك حياتك، فربما يكون الأفضل لك، ومن الممكن أن يكون الأسوأ على الاطلاق. .

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:

>للأسف سيتعرض أبناء هذا البرج إلى وعكة صحية لم يخرجوا منها بسهولة، لذلك يجب أن يتبعوا تعليمات الطبيب بكل حذافيرها.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

>العمل والاجتهاد وبذل الجهد على قدر الإمكان سيكون من أهم الأشياء التى يمكن أن تقيك من شرور زملاء العمل، ويجب أن تحترس من خداع الحب طوال الأيام القادمة .

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 5\4\2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى:>مفاجآت كثيرة ستحدث لك اليوم فى عملك، حاول أن تتقبل القرارات الجديدة بصدر رحب ولا يصيبك التهور، بذلت تضحيات كثيرة فى عملك الفترة الماضية ما جعلك تكتسب ثقة فى نفسك وتتكاسل عن أداء عملك، عدم الالتزام بمواعيد العمل سيكون خطرًا عليك، التفاهم هو الحل الأمثل لمشاكل العمل.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

>شريكك يحضر لك مفاجأة جديدة اليوم، حاول أن تجلب له احدى الهدايا لتملأ قلبه بالسعادة، الغيرة والشك سيجعلونك أسير للأحزان المستمرة والمشاكل طوال الوقت مع شريكك، حاول أن تقلل من الغيرة والشك فى شريكك، فالثقة المتبادلة لا يوجد أفضل منها.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

>أنت تتكاسل عن ممارسة بعض الرياضات التى لها أهمية كبرى على صحتك وحياتك، كن على قدر المسؤلية وحاول أن تمارس الرياضات الخفيفة كل صباح، لقد كان للدهون تأثير سلبى على صحتك الفترة الماضية، لذا فلابد من تخفيف الزيوت والدهون فى الطعام؛ حتى لا تتضرر معدتك بشكل كبير.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>خبر مبهج فى الطريق إليك، لا تتعامل مع أصدقاؤك بمبدأ المصلحة، فالتعامل بعيدًا عن احتياجاتك سيكون أفضل، لقاء عدد من أصدقاؤك وأقاربك فى مكان خارج المنزل سيكون جيدًا، حاول الالتزام بخطة مالية محددة حتى لا تُضيع أموالك دون فائدة، لقد كنت عنيفًا الفترة الماضية مع أحد أصدقاؤك المقربين لك، حاول أن تزيل الخصام بينكما فى أقرب وقت.

برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 5 أبريل

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى..>مررت بأزمة فى الفترة الأخيرة على مستوى علاقتك بزملائك فى العمل، حاول أن تكون أكثر هدوءاً فى التعامل مع الضغوط اليومية التى تمر بها، وكن أكثر قدرة على إثبات نفسك، لا تدع من حولك يقيدوا أفكارك وتفشل فى أن تصل إلى هدفك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

>علاقتك بالحبيب تحتاج إلى كثير من التفكير، لا تجعله يؤثر عليك بشكل سلبى، وعليك أن تعرف أن العلاقة العاطفية فى الأساس تبنى على الدعم، فإذا كنت لا تشعر بهذا فعليك أن تبعد فوراً.

على الصعيد الصحى ..

>احرص على الاهتمام بصحتك قدر الإمكان، كن هادئ أكثر فى عملك، لأن هناك الكثير من الأضرار التى ستقع عليك وعلى صحتك إذا لم تفكر جدياً فى اتباع نظام صحى يحميك من أى أمراض.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة أن هناك انفراجة كبيرة سواء على مستوى علاقتك بالأصدقاء أو العمل، لذا من الضرورى أن تعيد ترتيب أوراقك وتبحث عن أفضل الحلول لإدارة الفترة المقبلة.

برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 5/ 4/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>عملك الشاق، اجتهادك، ومثابرتك، وإصرارك على التميز فى العمل، قد لا ترى آثاره على المدى القريب، لكنك بالتأكيد سترى ثماره على المدى البعيد، فمن يتعب ويكد لا يضيع تعبه مهما طال الوقت .. فقط تحلى بالصبر، ولا تيأس، واجتهد قدر الإمكان.

على الصعيد العاطفى:

>لا يمكن لشخص أن يستمر فى علاقتين عاطفيتين، وكذلك لا يمكن لشخص أن يُحب إثنين فى الوقت ذاته، عليك أن تحسم أمورك وأن تعرف جيداً ماذا تريد حتى لا تظلم أحداً، خذ وقتك فى التفكير .. ثم حدد فيما بعد ماذا تريد.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>تناول الكثير من الوجبات السريعة، ستعرضك للكثير من تعب المعدة، لذلك عليك الابتعاد قدر الإمكان عن الأكلات السريعة، وكذلك عليك اتباع نظاماً غذائياً صحياً .. والذهاب لطبيب ليعطيك بعض الأدوية التى تخفف من ألامك، وتساعدك على استعادة صحتك، ولياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تذكر دوماً أن السعادة ليست النجاح والتميز فى جانب واحد من جوانب الحياة، ولذلك عليك الموازنة بين جوانب حياتك المختلفة .. حتى تحصل على السعادة التى تبحث عنها، فهذا التوازن سيشعرك بمزيد من الرضا على النفسبرج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 5/ 4/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

>عليك التخطيط جيداً لحياتك العملية، ولتطوير عملك .. السير بلا خطة سيؤدى إلى كثير من التخبط فى رحلتك المهنية .. يجب أن تعرف أين تقف، وإلى أين ستذهب، حاول أن تستغل قدراتك كما ينبغى، عليك كذلك تحسين علاقتك بزملاءك، والحفاظ على العلاقة الحسنة بينكما، وتجنب من يكيدون لك.

على الصعيد العاطفى:

>البحث عن الحب لا يجعلك تجده .. كالبحث عن السعادة، لذلك اشغل نفسك بالكثير من المهام والأمور، إغمر نفسك بالخروجات، والتعرف على الأصدقاء الجدد .. وعندما يأتى أوان الحب .. ستجد نفسك واقعاً فيه دون إدراك منك لذلك، فقط عندما يأتى من يستحق.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>الحياة الصحية تحتاج منك إلى الكثير من الرعاية والاهتمام، فالجانب الصحى يجب أن يبقى على رأس أولوياتك واهتمامتك، حاول أن تجد رياضة تحبها وتحافظ على ممارستها يومياً، حتى ولو لسويعات قليلة، فالأمر فى غاية الأهمية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>لغياب الجانب العاطفى، يكون التصرف الصحيح هو إعطاء كل مجهودك لحياتك المهنية، والاهتمام بحياتك الصحية، فانتظار الأشياء لن يجعلها تحدث .. كذلك انتظار الحب لن يتعجل قدومه، إمضى فى الحياة، واعلم أن لكل شىء أوان

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 5/4/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:>أنت مشحون بالكثير من الطاقة الإيجابية ومن المحتمل أن تتفاجأ عندما ترى كم الإنجازات التى تحققها اليوم، بالتالى سيتم مسح كل ما تراكم من عقبات فى طريق المشاريع الصعبة المتوقفة، لن تكون قادرًا على إنهاء كل المهام المتراكمة عليك.

على الصعيد العاطفي:

>أنت أقل نضجًا على الجانب العاطفى، بالتالى تفشل فى إدراك العلاقات العاطفية المتداخلة المتعددة الأوجه مما يجعلك أحيانًا عدوانيًا مع شريك حياتك. حاول أن تغتنم أى فرصة للتقرب إلى الشخص الذى تعجب به.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية جيدة ولكن لا ينبغى أن يجعلك تتجاهل الأنشطة البدنية، حتى لو لجأت لحل وسط كأن تنغمس فى أنشطة تتطلب جهدًا بدنيًا وتكون ممتعة فى الوقت نفسه، كلعب الكرة أو ممارسة الألعاب الرياضية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>بداية اليوم ستكون على ما يرام، ولكن سيشوبه بعض التعقيدات فى منتصف اليوم وقد تضطر إلى تغيير خططك اليوم فحاول أن تكون مرنًا.

برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 5\4\2016

>برج السرطان على الصعيد المهنى:>أوضاعك العملية تتحسن هذه الفترة بشكل ملحوظ، لابد من الالتزام فى عملك بكل ما يطلبه منك مديريك، زملاؤك فى العمل يتربصون لك لإحداث وقيعة بينك وبين مديريك، حاول أن تلتزم بالجدية والاجتهاد الفترة المقبلة حتى لا تعطى الفرصة لأحدهم بالتربص لك، أوضاعك المالية تسير بشكل جيد.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

>ستعود لعلاقة حب قديمة هذه الأيام، عليك وضع مبادئ معينة ليسير شريكك عليها قبل بدأ العلاقة؛ حتى لا تتكرر المشكلات التى حدثت فى الماضى مرة أخرى، لا تفكر فى أشياء قد تجعل العلاقة بينكما تسوء، من المفضل عدم السماح لأحد بالتدخل بينكما، فالمشاكل التى تُحل بينكما أفضل بكثير من دخول طرف ثالث فى العلاقة.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

>سريعًا عليك الذهاب لطبيبك الخاص حتى تستشيره فى الآلام التى تحدث لك فى المعدة والقولون، وتفاديًا لحدوث الآلام مضاعفة لا تنتظر وزور طبيبك فى أقرب وقت، الاعتماد على تناول الطعام من الخارج سيجعل منك شخصًا سمينًا، كما أن هسيؤذى صحتك بشكل كبير.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>خبر غير جيد ستسمعه اليوم، حاول استقبال الأخبار السيئة بمزيد من التريث وعدم الاندفاع، اجتزت مرحلة عصيبة طيلة الأيام الماضية لذلك لا تحاول إدخال نفسك فى موجة اكتئاب جديدة، فكل هذا يجعل الطاقة السلبية تنتشر حولك وتؤثر على باقى جوانب حياتك.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 5/4/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>مستقبلك المهنى يتعرض لخطر شديد بسبب سلوكك العاطفى أكثر من اللازم، حاول أن تغير ذلك فى أسرع وقت ممكن، وحاول أن تمتص غضب رؤساءك من هذه المشكلة وفى الوقت نفسه ابحث عن مجال آخر يوازن العمل.

على الصعيد العاطفي:

>قد تصادفك بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك وتجعل العلاقة تأخذ منحنى أفضل بعد أن مرت فترة طويلة من الالتباس بسبب إشارات مربكة ومتناقضة من شريك حياتك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>بسبب التنقلات يبدو أن نظام اللياقة البدنية الخاص بك لم يعد قائمًا، حاول أن تعيد ترتيب هذا النظام وفى الوقت نفسه اعرف أنه بإمكانك أن تكون عرضة للعدوى فحاول أن تتناول أدوية خفيفة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>شخص مقرب منك بدأ الآن يلعب دورًا محوريًا فى عقلك، فيما يبدو لك قصة حب فى مهدها ولكن الأمر أكبر بكثير من ذلك، وستشعر بالفزع حين تدرك أنه لم يعد بإمكانك أن تخرج هذا الشخص من حياتك.

برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 5/4/2016

>الثور على الصعيد المهني:>تحديد أولوياتك وأهدافك فى العمل يجب أن يتوقع على حد الجهود التى تبذلها والأفكار التى تطرحها، والانطباعات التى تأتيك عليها بصورة دائمة، تعامل مع تطورات العمل بشكل أكثر واقعية، حتى لا تصدم بنتائجه وتجد نفسك مازالت على أول الطريق، دون أن تأخذ خطوات جادة، بسبب سوء التقدير للمواقف فى إطار العمل.

على الصعيد العاطفى:

>توخى الحذر بشكل دائم من الأشخاص الذين يجدون فيك الشخص الجدير بالثقة، يجعل علاقتك بالآخرين تزداد صعوبة بشكل دائم، فبالرغم من إخلاصك ومرونتك فى التعامل مع المقربين إلا أن الانفعال الزائد بشكل مستمر يخسرك الكثير من تقدير الأشخاص لك، التحكم فى الأعصاب فى بعض الاوقات نوع من أنواع الذكاء الاجتماعى الذى يميز الأشخاص.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>الحاجة إلى مزيد من الاستجمام والهدوء ضرورى جداً فى هذه الفترة، و التوقف عن ممارسة الرياضة يزيد من شعورك بالإرهاق والتعب، تحتاج إلى تخفيف الوجبات الدسمة، والتخلى عن العادات الغذائية غير الصحية حتى تستعيد نشاطك وتحافظ على حيويتك.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة مميزة فى حياته بسبب احتياجه إلى تسخير قوته الذهنية فى معرفة نقاط قوته فى العمل، حتى يطورها ويستثمرها ليصل إلى المستوى المطلوب، دون الحاجة إلى الأخذ من قوته العصبية التى تؤدى إلى إحساسه الدائم بالإرهاق.

برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 5 أبريل

>برج القوس على الصعيد المهنى..>أوضاعك المهنية جيداً، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من العقبات التى تمر بها مؤخراً إلا أنك مازال لديك القدرة على إثبات ذاتك وتحقيق الكثير من النجاحات، يفضل أن تحصل على قسط وافِ من الراحة قبل أن تشرع فى تنفيذ مشروعك القادم.

برج القوس على الصعيد العاطفى..

>علاقتك بالحبيب جيدة جداً ولكن عليك فقط أن تعود وتهتم به من جديد، حتى لا تصاب علاقتكما بالفتور، حاول أن تستعيد ثقته بك، ولا تدع الحياة تمر هكذا دون أن يهتم كل منكما بالأخر.

على الصعيد الصحى..

>أوضاعك الصحية غير مستقرة، بسبب عدم قدرتك فى المحافظة على نظام غذائى صحى، كما أنه من الأفضل أن تذهب إلى طبيب فى أقرب وقت ممكن، حتى تبحث عن أفضل خطة للمحافظة على صحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى علاقتك بالأصدقاء وكذلك العائلة، يفضل أن تعود وتهتم بكل العلاقات التى طالها الفشل فى الفترة الماضية.

برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 5/4 /2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:>التغلب على الطاقة السلبية التى تسيطر عليك منذ فترة طويلة، وتمنعك من تنفيذ مهام عملك بالشكل المطلوب، تزيد من انطباعات المحيطين السيئة عنك، و تحتاج إلى التخلى عن العمل بمفردك دون احتكاك الآخرين ، والتفاعل بشكل أكثر من ذلك مع الزملاء الجدد، حتى تستطيع اكتساب خبرات جديدة، و التفاعل بشكل أكثر سيساعدك على الإنجاز.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>التغيير إلى الأسوأ مع المقربين ربما يكون رد فع طبيعى على التصرفات التى تصدر دون مراعاة لمشاعرك، لا تندم على التعامل مع الأشخاص بحسن نية دون توقع الأسوأ منهم دائماَ، المفاجئات الصادمة لن تأتى كلها مرة واحدة، لكن الفترة القادمة ستكون فترة المفاجآت وتساقط الأقنعة عن الكثيرين حولك، تعامل مع الأزمات بهدوء .

برج الميزان على الصعيد الصحى:

>الشعور الدائم بالخمول والإرهاق ناتج عن الطاقة السلبية المؤثرة عليك، وتناول الفاكهة والخضروات والعصائر الطبيعية، زيد من إحساسك بالطاقة كذلك ممارسة الرياضة ستكون من أكثر الأسباب التى تخلصك من هذه المشاعر التى تأخذ كثيراً من صحتك وقوتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة شديدة الصعوبة، حيث تحيطه كثير من المشكلات الشخصية التى تكشف له معادن المحيطين به يجد الوجود أمامه أكثر وضوحاً، وستحدد الشكل العام لكثير من العلاقات فى حياته، بناءاً على أولويات جديدة للأشخاص.

حظك اليوم برج العذراء ليوم الثلاثاء 2016/4/5

>حظك اليوم لبرج العذراء :>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:>يتسم هذا البرج بالهدوء والقدرة على التحكم بالنفس، لكن على الرغم من هاتين الصفتين إلا انهم فى هذه الفترة من الممكن ان يتعرضون على مواقف توترهم وتفقدهم اعصابهم، لذلك يجب أن يلتزموا الصمت والهدوء طوال الفترات القادمة خاصة فى العمل حتى لا يخسرون كثيراً

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:

>بالنسبة للحب فعلى الرغم من الاستقرار والحياة السعيدة التى عاشها أبناء هذا البرج، إلا أنهم سيتعرضون إلى بعض المشاكل العاطفية، التى قد تطيح بمستقبلهم مع شركاء حياتهم، لذلك يجب توخى الحذر طوال الفترات القادمة.

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:

>الابتعاد عن العادات الصحية السيئة سيكون أهم التعليمات التى يجب ان يتبعوها طوال الفترات القادمة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

>العصبية والتوتر ستخيم على ابناء هذا البرج وستؤرقهم وتجعلهم فى شدة عصبية خاصة فى عملهم، أما الحب فمن الممكن أن يتعرضوا إلى أزمة عاطفية العقل والصبر سيكون مفتاح الخروج منها.