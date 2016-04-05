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ميدو: اليوم ستبدأ المؤامرة على ماكليش من أجل المصالح وهذه رسالتي إلى لاعبي الزمالك

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ميدو: اليوم ستبدأ المؤامرة على ماكليش من أجل المصالح وهذه رسالتي إلى لاعبي الزمالك ميدو: اليوم ستبدأ المؤامرة على ماكليش من أجل المصالح وهذه رسالتي إلى لاعبي الزمالك

"للأسف ما يحدث في الزمالك ليس له مثل في أي ناد في العالم" هكذا تحدث أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك عقب هزيمة فريقه أمام الإسماعيلي.

وكان الإسماعيلي قد تغلب على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 23 من الدوري المصري.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا:"للأسف ما يحدث في الزمالك ليس له مثيل في أي نادي في العالم.. اليوم ستبدأ المؤامرة على ماكليش.. كان الله في عون الرجل سيضحك الكثيرون في وجهه".

وأضاف المدير الفني السابق للزمالك"وهم أول من يطعنوه في ظهره.. الزمالك بالنسبة لهم مجرد أداة لجمع لكسب أكبر عدد ممكن من المصالح في أسرع وقت ممكن.. كان الله في عون الجمهور الغلبان".

رسالة إلى اللاعبين

ووجه ميدو رسالة إلى لاعبي الزمالك قائلا:"أطالبهم بالتماسك ومحاولة أبعاد أنفسهم عن المسلسل الهزيل الذي سيعيشون فيه الأيام القادمة".

وأتم "أنتم قادرون على إخراج الفريق من أي مشكلة".

ويمتد تعاقد ماكليش مع الزمالك لمدة عام ونصف وقاد الزمالك في خمس مباريات هُزم مرتين وفاز في ثلاث مواجهات.

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