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الغندور عن الاعتراضات على التحكيم: تعودنا على ذلك منذ 30 عاما

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الغندور عن الاعتراضات على التحكيم: تعودنا على ذلك منذ 30 عاما الغندور عن الاعتراضات على التحكيم: تعودنا على ذلك منذ 30 عاما

يرى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أن الاعتراضات على التحكيم التي تشهدها الكرة المصرية حاليا طبيعة ومكررة.

في اليومين الأخيرين اعترض مسؤولو المصري والزمالك على التحكيم كثيرا، وقرر الفريق البورسعيدي استقدام حكام أجانب لمبارياته.

وقال الغندور في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الاثنين: "تعودنا على هذه الاعتراضات مع اقتراب الدوري من نهايته في الـ30 عاما الأخيرة".

وأضاف "أرى أن اعتراض المصري على حكام مباراته أمام سموحة مبالغ فيه للغاية".

وطالب الغندور من مسؤولي المصري استقدام حكام أجانب لكل المباريات وليس مباراة أو اثنين قبل العودة للحكام المصريين.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة لم يصله أي مطالبات رسمية من المصري عن استقدام الحكام الأجانب حتى الآن.

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