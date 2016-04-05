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تعرف على 4 قرارات لمجلس إدارة الأهلي

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تعرف على 4 قرارات لمجلس إدارة الأهلي تعرف على 4 قرارات لمجلس إدارة الأهلي

انتهى مع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر وتم اتخاذ أربعة قرارات من خلاله.

وبدأ اجتماع مجلس إدارة الأهلي في حضور أعضائه في مساء يوم الاثنين وامتد للساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وقرر مجلس إدارة الأهلي الآتي:

** الإعلان عن مسابقة المدير التنفيذي للأهلي.

ويقوم مجلس الإدارة بوضع بعض الشروط يرغب في تواجدها في المدير التنفيذي الجديد ويترشح بعض الأعضاء، ثم تقرر الإدارة اختيار الأنسب من بينهم في النهاية.

** صرف نصف شهر مكافأة لجميع العاملين في النادي بعد اعتماد الميزانية من قبل الجمعية العمومية.

وبلغت قيمة ميزانية الأهلي 572 مليون جنيه وحققت فائضا بلغ 259 مليون جنيه.

** وضع خطة إنشائية لفروع الأهلي الثلاثة لتطويرها وتجديدها خلال العام الجاري.

** تعديل بعض عقود اللاعبين في ألعاب القوى مثل إيهاب عبد الرحمن ومصطفى الجمل وفقا لما سيحققه الثنائي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

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