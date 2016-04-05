هذه هي مطالب الممثلين السوريين وإلا فسيتوقفون عن دبلجة الدراما التركية

بعد تحضيرات استمرت عدة أيام جرى الاجتماع الذي اتفق عليه عدد كبير من الممثلين السوريين العاملين بقطاع الدوبلاج لتحديد مطالبهم للشركات السورية العاملة في هذا القطاع حيث اتفقوا ان تكون تنفذ هذه المطالب كاملة دون نقصان وإلا فإنهم لن يعملوا مع أي شركة لن تلتزم بها .

مضاعفة الاجور مائة بالمائة

المطالب الأساسية للمثلين السوريين العاملين بالدوبلاج والذين بلغوا اكثر من 100 ممثل منهم إياس ابو غزالة و رامز الأسود و صولاً إلى وفاء موصلي تمثلت برفع الأجور بمقدار الضعف " مائة بالمائة " على أقل تقدير لمناسبة التغيير بالمهنة كما طالب المجتمعون بالالتزام بتسديد الأجور شهرياً عدا عن تطوير أنظمة العمل التقنية لدة بعض الشركات الناشئة و الجديدة في هذا القطاع .

سلموا الورقة للشركات وأخر موعد هو العاشر من ابريل

ورقة المطالب التي خرج بها المجتمعون سلموها للشركات المعنية يوم الجمعة وامهلوا الشركات حتى العاشر من إبريل الجاري للرد عليها والالتزام الكامل بمضمونها في حين اكد المجتمعون أن أي شركة لا تلتزم بمضمون الورقة سيقوم كافة الممثلين الموقعين على البيان بمقاطعتها وعدم العمل معها إطلاقاً وتحت أي ظرف .

تجاوب مبدئي

بالمقابل فهناك عدد من الشركات الكبرى في هذا القطاع استجابت لمطالب الممثلين وأبلغتهم قبل عقد الاجتماع أنها رفعت الأجور استجابة لمطالبهم وبما يضمون حقوقهم .

ضعف او توقف الدبلجة

وبناء على هذه المعطيات فإن عدم استجابة الشركات الأخرى لمطالب الممثلين العاملين في قطاع الدوبلاج سيضع الدراما التركية و المحطات العربية الكبرى العارضة لهذه الدراما في ازمة حقيقية فعلى أقل تقدير لن تستطيع شركة واحدة أو شركتين تلبية متطلبات كافة المحطات العارضة وخصوصاً في ظل الإقبال الكبير على الدراما التركية كما انه اصبح واضحاً ان اللهجة السورية هي التي سببت انتشار هذه الدراما فهل تستجيب الشركات و تحل المشكلة أم أن الاستجابة ستبقى مقتصرة على شركة او شركتين .

أصالة نصري.. مشعل «أناني»