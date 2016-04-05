10 معلومات عن "ماما نجوى" في عيد ميلادها السبعين ..والسادسة مفاجأة

فى الرابع من أبريل عام 1946 ولدت الجميلة "نجوى إبراهيم" ، وقبل أن تتم عامها العشرين كانت نجمة التليفزيون العربي والسينما، والاستعراض، ولكنها بقيت فى الذاكرة بلقبها الأشهر "ماما نجوى" مع الدمية المحببة "بقلظ"، ولكن مسيرة هذه الفنانة والإعلامية القديرة تضم انجازات ضد النسيان .

1-اجتازت نجوى ابراهيم اختبارات التلفزيون العربي عام 1963 بمؤهل الثانوية العامة فقط، ولكنها فيما بعد اكملت تعليمها الجامعي وحصلت على ليسانس الأداب قسم علم اجتماع.

2- نجوى ابراهيم تزوجت أولاً من من مروان كنفاني، الأخ الشقيق للأديب الفلسطيني غسان كنفاني، وكان وقتها حارس مرمي النادي الأهلي المصري، وأنجبت منه ولدين، وبعدها تزوجت من أحمد فوزي أحد العاملين برئاسة الجمهورية، وأخيراً تزوجت من رجل أعمال خليجي.

3- نتذكر جميعاً دور النجمة نجوى ابراهيم في فيلم "الأرض" مع المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، ودورها المؤثر مع الموسيقار الراحل عمر خورشيد في فيلم "حتى آخر العمر"، ولكن مسيرتها مع الشاشة الكبيرة لم تقتصر على الفيلمين فقط، إذ قدمت 12 فيلماً منها فجر الإسلام، العذاب فوق شفاه تبتسم، الرصاصة لا تزال فى جيبي، من الحب ما قتل، واختتمت مسيرتها بفيلم المدمن عام 1983.

4- "أستاذ ورئيس قسم" آخر ظهور لنجوى ابراهيم في عالم الدراما التليفزيونية، ولكنه ليس الأول فقد بدأت مسيرتها عام 1984 بدراما الأطفال الشهيرة "أجمل الزهور"، و عواصف النساء عام 2005 وقيود من نار عام 2007 .

5- حصلت على لقب المذيعة المثالية لمدة 11عاماً متتالية، كما حصلت على لقب المذيعة التلفزيونية الأولى في العالم العربي عام 1995 ، وتم تتويج مسيرتها بتنصيبها رئيسة لقناة الأسرة والطفل.

6- جدها لوالدتها هو الشيخ أبو العلا محمد مكتشف وصانه شهرة كوكب الشرق أم كلثوم.

7- برنامج "عصافير الجنة" مع الدمية الشهيرة بقلظ بصوت الممثل الراحل سيد عزمي، يعد أهم برامجها وسبب تسميتها ماما نجوي، ولكن فى سجلها العديد من البرامج الناجحة منها، "صباح الخير يا مصر" و"اخترنا لك" و"عصافير الجنة" و"كلاكيت" و"فرح كليب" و"فكر ثواني واكسب دقائق".

8- تزوجت من الفنان الكبير الراحل أحمد رمزي لمدة 17 يوماً فقط، لوقف شائعة تواجده في منزلها بدون زواج، وتم الطلاق فور نسيان الشائعة.

9- رغم تمتعها بصوت جميل رفضت نجوى إبراهيم خوض تجربة الغناء الا في ثلاث مرات فقط كلها تتعلق بأعمالها الاذاعية والدرامية فغنت مقدمة برنامجيها صباح الخير ومساء الخير، كما غنت استعراضات مسلسلها "أجمل الزهور".

10- فى عامها السبعين تستعد "ماما نجوى" للعودة من جديد مع شخصية "بقلظ"، في برنامج اجتماعى لن يخصص للأطفال فقط، وإنما للأسرة.

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