رسمياً: كيت هارينجتون وروز ليزلي يجمعهما الحب

استغلّ بطل المسلسل الخيالي Game Of Thrones كيت هارينجتون Kit Harington حفل توزيع جوائز Olivier لإعلان حبه لشريكته في بطولة المسلسل Rose Leslie.

وأطلّ "جون سنو" مع "إيجريت" رسمياً كثنائي لأوّل مرة على السجادة الحمراء؛ ولتأكيد علاقة الحبّ هذه تبادل الثنائي قبلة سريعة على السجادة الحمراء أمام عدسات المصوّرين.

يُشار إلى أنّ الكثير من الإشاعات تحدّثت سابقاً عن وجود علاقة عاطفية تجمع بين كيت هارينجتون وروز ليزلي، من دون أن تظهر هذه العلاقة إلى العلن سابقاً، إلا مع بداية هذا العام، حيث كانت عدسات الباباراتزي قد التقطت لهما الصور أثناء تسوّقهما معاً.