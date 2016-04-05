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بالفيديو: ميساء مغربي تنبأت بتعرضها لحادث سيارة ونقلها للمستشفى وصدق توقعها

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الإثنين 04-04-2016 22:31

حدث ما توقعته الفنانة ميساء مغربي وتعرضت لإصابات متنوعة إثر حادث سيارة ضمن أحداث مسلسلها الجديد" المغنى"، رغم حرصها على الاستعانة بفريق متخصص بتصوير مشاهد الحركة، واستخدام وسائل الأمان العالمية المتبعة في تصوير المشاهد الخطرة، واضطر فريق الإخراج لنقلها للمستشفى سريعاً لتدارك الرضوض العديدة التي أصابتها.
ميساء قبل تصوير المشهد نشرت مقطعاً مصوراً لها وهى تتلقي تعليمات الأمان من فريق التنفيذ، ودعت الله أن يمر التصوير على خير ودون إصابات قائلة: "دعواتكم بعد شوي مشهد الحادث وتأمينات ربطي من فريق المغامرين".
ميساء وعدت متابعيها على موقع إنستقرام بتقديم مقطع من المشهد الخطير ولكن التغريدةا اختفت تماماً عن حسابها، وقام الحساب الرسمي لمسلسل "المغني" بالإعلان عن إصابتها في بيان رسمي قال فيه: أثناء قيامها بتنفيذ مشهد صعب من مسلسل "المغني" مع النجم محمد منير أصيبت النجمة ميساء مغربي برضوض حادة إثر وقوعها من السيارة أثناء التصوير مما استدعى نقلها إلى المستشفى وإسعافها على وجه السرعة والحمد لله أن الإصابات كانت طفيفة وهي الآن بحال أفضل" .. واختتم البيان بقوله : "فريق عمل #مسلسل_المغني يتمني الشفاء العاجل لها .. سلامة قلبك يا ميساء ودعواتكم لها"
أسرة سيدتي تتمنى الشفاء العاجل للفنانة ميساء مغربي.
شاهدي ميساء وهى تتلقى التعليمات الأخيرة قبل المشهد الخطير.

 

 

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