عارضة الأزياء غولاب بورسالي تنتحر خوفاً من الاغتصاب

أقدمت عارضة الأزياء التركية غولاب بورسالي على الانتحار بقفزها من شرفة إحدى الأبنية في اسطنبول خوفاً من الاغتصاب.

وفي التفاصيل، كانت العارضة التي تبلغ من العمر 20 عاماً توجهت إلى اسطنبول مع صديقها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وطلبت من عميل عقاري أن يجد لهما شقة يستأجرانها، وفي المساء وعندما عادا إلى الشقة، وجدا العميل العقاري بداخلها بحجة أنه يريد إحضار بعض الحاجيات، لكن الأخير اعتدى بالضرب بالتعاون مع شخص آخر، على صديق الفتاة، واحتجزوه في غرفة مجاورة كي يتمكنا من اغتصابها.

وتمكن الجانيان من نزع ثياب الفتاة، لكنها هربت إلى الشرفة وهددت بالقفز إذا لم يبتعدا عنها، الا أن ذلك لم يشفع لها فرمت بنفسها وتوفيت على الفور.

وعلى إثر ذلك حضرت الشرطة الى المكان واعتقلت صديق الضحية لبعض الوقت ثم أطلقت سراحه ، فيما تبحث حالياً عن المتهمين.

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