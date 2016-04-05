بالفيديو..سفارة ليبيا فى كندا تفصل الموظف صاحب مقولة "بنغازى أكبر من قطر"

قرر وكيل وزارة الخارجية الليبية، حسن الصغير، فصل موظف بالسفارة الليبية فى كندا يدعى "وائل السنوسى على سليمان"، وذلك بسبب انتقاده لدور قطر فى ليبيا من خلال توجيه رسالة لوزير خارجية الدوحة خلال مشاركته فى أحد المعارض بأوتاو.>وأوضح الموظف الليبى، أن سفارة بلاده فى كندا قدمت اعتذارا للدوحة، مؤكدا أنه لن يعتذر للدولة التى تسببت فى تدمير بنغازى وقتل أبنائها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا وقوفه إلى جانب الشرعية ومع الجيش والشرطة الليبية.

فيما شدد وزير الخارجية والتعاون الدولى الليبى، محمد الدايرى، على أن وثيقة فصل الموظف لا يعتد بها لأنها لم تصدر من مدير الشئون الإدارية بالوزارة.

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