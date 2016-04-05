تقرير – تعرف على التحول التاريخي لليستر سيتي في 12 شهرا

في الرابع من شهر أبريل عام 2015 كان ليستر سيتي يحتل المركز الـ20 والأخير في الدوري الإنجليزي وبعد 12 شهرا فقط أصبح في صدارة المسابقة بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ونجح ليستر في الفوز آنذاك بهدفين لهدف على حساب وست هام قبل أن يحققوا الانتصار في سبع مباريات من أصل تسعة ليضمنوا البقاء في الدوري الإنجليزي.

ورصدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها التحول التاريخي لليستر سيتي في عام واحد مع باقي فرق البريميرليج ويرصده FilGoal.com.

جدول الدوري الإنجليزي قبل مباريات الرابع من أبريل عام 2015

خاض ليستر سيتي منذ الرابع من أبريل العام الماضي حتى انتصاره على ساوثامبتون قبل عدة أيام بهدف دون رد 41 مباراة فاز في 24 لقاء وتعادل 10 مرات وهُزم في أربع مواجهات فقط.

وجمع فريق المدرب كلاوديو رانييري خلال تلك الفترة 91 نقطة أعلى من أي فريق آخر مسجلا 74 هدفا واستقبل 38 فقط.

أما توتنام وأرسنال فقد جمعا 73 نقطة مع الإشارة إلى أن المدفعجية خاضوا مباراة أقل.

ورابعا أتى مانشستر سيتي بـ72 نقطة بعد خوضه لـ39 مباراة.

وبالنسبة لحامل لقب الموسم الماضي تشيلسي فقد جمع 64 نقطة من 40 مباراة خاضها، وذلك مقابل 61 نقطة لمانشستر يونايتد بعد خوضه لـ38 لقاء.

فيما جمع ليفربول خلال ذلك العام 53 نقطة من 38 مباراة.

جدول الدوري الإنجليزي منذ الرابع من أبريل عام 2015 إلى 2016

فهل يواصل ليستر سيتي أدائه المميز وينجح في الظفر بأول لقب للدوري الإنجليزي في تاريخه؟