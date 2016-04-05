راؤول جونزاليس يختار فريق أحلامه ' مفاجأت وغياب كاسياس '

اختار راؤول جونزاليس أسطورة فريق ريال مدريد فريق أحلامه والذي تضمن العديد من المفاجآت بغياب حارس الفريق الملكي السابق إيكر كاسياس.

وتحدث راؤول لموقع "دريم تيم إف سي" التابع لصحيفة "صن" الإنجليزية وشهد التشكيل أيضا مفاجأة أخرى بوجود ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وغاب عن فريق أحلام المهاجم الإسباني السابق البرازيلي رونالدو وديفيد بيكام وكلود ماكاليلي والعديد من اللاعبين الآخرين الذين زاملهم في ريال مدريد.

وجاء فريق أحلام راؤول كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: كافو- فيرنانديو هييرو- باولو مالديني- روبرتو كارلوس

في الوسط: فيرناندو ريدوندو- لويس فيجو- ريان جيجز- زين الدين زيدان

في الهجوم: ليونيل ميسي- كريستيانو رونالدو