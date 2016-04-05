أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

راؤول جونزاليس يختار فريق أحلامه ' مفاجأت وغياب كاسياس '

Google+ Print
راؤول جونزاليس يختار فريق أحلامه ' مفاجأت وغياب كاسياس ' راؤول جونزاليس يختار فريق أحلامه ' مفاجأت وغياب كاسياس '

اختار راؤول جونزاليس أسطورة فريق ريال مدريد فريق أحلامه والذي تضمن العديد من المفاجآت بغياب حارس الفريق الملكي السابق إيكر كاسياس.

وتحدث راؤول لموقع "دريم تيم إف سي" التابع لصحيفة "صن" الإنجليزية وشهد التشكيل أيضا مفاجأة أخرى بوجود ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وغاب عن فريق أحلام المهاجم الإسباني السابق البرازيلي رونالدو وديفيد بيكام وكلود ماكاليلي والعديد من اللاعبين الآخرين الذين زاملهم في ريال مدريد.

وجاء فريق أحلام راؤول كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: كافو- فيرنانديو هييرو- باولو مالديني- روبرتو كارلوس

في الوسط: فيرناندو ريدوندو- لويس فيجو- ريان جيجز- زين الدين زيدان

في الهجوم: ليونيل ميسي- كريستيانو رونالدو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع