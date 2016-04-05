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بالصور..ضبط 85 ألف علبة سجائر ومخالفات بمحلات تجارية خلال حملة تموينية بمطروح

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بالصور..ضبط 85 ألف علبة سجائر ومخالفات بمحلات تجارية خلال حملة تموينية بمطروح بالصور..ضبط 85 ألف علبة سجائر ومخالفات بمحلات تجارية خلال حملة تموينية بمطروح
شنت مباحث بمطروح، بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين بمنطقة غرب ووسط الدلتا، حملة أسفرت عن ضبط 85 ألف علبة سجائر ومخالفات بالمحلات التجارية بمدينة مرسى مطروح.

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط "مؤمن ع م خ" مواليد 1974 المسئول عن مخزن للشركة الشرقية للدخان، بمطروح وذلك لبيع سجائر مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، عبارة عن 168 كرتونه سجائر بإجمالي 84 ألف علبة.

وضبط "أحمد ع د م" مواليد 1995 المسئول عن محل لبيع السجائر، بشارع جول جمال، لبيعه سجائر مجهولة المصدر وغير مسجلة، بوزارة الصحة، عبارة عن 83 علبة سجائر، و" محمد ر ص م" مواليد 1993 المسئول عن محل لبيع السجائر بشارع جول جمال، لعرضه وبيعه سجائر مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، عبارة عن 1190 علبة سجائر.

بلغ إجمالي السجائر المضبوطة 85 ألف و 273 علبة سجائر، ماركة كليوباترا جولدن كينج وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة.

ضبط 85 ألف علبة سجائر ومخالفات بمحلات تجارية خلال حملة تموينية بمطروح (1)

ضبط 85 ألف علبة سجائر ومخالفات بمحلات تجارية خلال حملة تموينية بمطروح (2)

ضبط 85 ألف علبة سجائر ومخالفات بمحلات تجارية خلال حملة تموينية بمطروح (3)

ضبط 85 ألف علبة سجائر ومخالفات بمحلات تجارية خلال حملة تموينية بمطروح (4)

ضبط 85 ألف علبة سجائر ومخالفات بمحلات تجارية خلال حملة تموينية بمطروح (5)

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