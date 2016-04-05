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بالفيديو - الطعن الذي أنقذ زيدان من ميسي!

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بالفيديو - الطعن الذي أنقذ زيدان من ميسي! بالفيديو - الطعن الذي أنقذ زيدان من ميسي!

"غياب لاعب ريال مدريد كارلوس كاسيميرو عن الكلاسيكو الإسبوع القادم في حالة حصوله على إنذار أمام إشبيلية".. خبر تداولته الصحف الإسبانية بالفعل قبل مباراة الجولة 30 من الدوري الإسباني بالبيرنابيو وقاموا بسؤال زيدان عن قراره بشأن مشاركة اللاعبين المهددين بالغياب عن الكلاسيكو.

زيدان في ذلك الوقت أوضح بأنه سيشرك أفضل اللاعبين المتاحين له بالمباراة ولن يفكر في الكلاسيكو ولكن عادت الصحف لتعدل من خبرها السابق بعد أن تم التدقيق ببيانات لجنة الحكام التي أظهر بأن لاعب ريال مدريد كاسيميرو ليس في رصيده سوى 3 بطاقات صفراء في رصيده هذا الموسم وذلك بعد أن طعن ريال مدريد على الانذار الثاني الذي حصل عليه كاسيميرو في الدوري أمام أتليتكو مدريد في في شهر أكتوبر الماضي.

وخلال مباراة إشبيلية حصل كاسيميرو على إنذار جديد ليكون هذا هو الإنذار الرابع بعد قبول طعن ريال مدريد وليتضح فيما بعد أن هذا الطعن كان نقطة تحول في مباراة الكلاسيكو يوم السبت الماضي بعدما نجح كاسيميرو في تولي رقابة ليونيل ميسي وسد فجوة ريال مدريد بخط الوسط وخط الدفاع أيضا بعدما دفع به زيدان بجوار بيبي عقب طرد راموس وليكون هذا الطعن هو من أنقذ زيدان من ليونيل ميسي في تلك المباراة وأحد أسباب فوز ريال مدريد.

يذكر أن كاسيميرو نجح في الخروج من الكلاسيكو بدون أن يحصل على إنذار ليظل في رصيده 4 بطاقات صفراء (أمام بيتيس وأسبانيول ولاس بالماس وإشبيلية) وبذلك يكون متاح لزيدان خلال المباراة القادمة في الليجا أمام إيبار.

شاهد ملخص أداء كاسيميرو أمام برشلونة

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فيديو اليوم السابع

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